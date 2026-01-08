CHP'den Asgari Ücret Zammına Tepki

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Asiye Ergül, asgari ücrete ve emeklilere yapılan zamlara tepki gösterdi. Atan, "Bu zamlar, insanca yaşama ve yaşam hakkına müdahaledir. Biz bunları kabul etmiyoruz. Bir an önce tekrar masaya oturulmasını ya da kararnamelerle bu işin düzeltilmesini istiyoruz." dedi. Ergül ise, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçeği yansıtmadığı için maaşlar da buna göre artırıldı. Oysaki sokaktaki yaşam çok farklı" açıklamasında bulundu.

CHP PM Üyesi Ergül ve Artvin İl Başkanı Atan, CHP Artvin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda hükümetten asgari ücrete, kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılacak zamların yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

CHP Artvin İl Başkanı Atan açıklamasında, "Açlık sınırının 30 bin lira olduğu bir ortamda, bu sınırın altında açıklanan asgari ücreti kesinlikle kabul etmiyoruz. İşçi sendikalarının olmadığı bir masada asgari ücretin belirlenmesini de kabul etmiyoruz. İşçi emeklilerine verilen yüzde 12 küsurluk zammı da kabul etmiyoruz. Bu zamlar, insanca yaşama ve yaşam hakkına müdahaledir. Bir an önce tekrar masaya oturulmasını ya da kararnamelerle bu işin düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

CHP PM Üyesi Ergül ise şunları söyledi:

"Çok komik rakamlarla maaş artışları yapıldı. İşçi emeklisi, memur emeklisi ve asgari ücretli için neden bu kadar düşük zamlar açıklandı? TÜİK'in açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçeği yansıtmadığı için maaşlar da buna göre artırıldı. Oysaki sokaktaki yaşam çok farklı. Sokakta bir markete gidip üç parça bir şey aldığınızda, lüks olmayan ve eve alınması gereken temel ihtiyaçlarla bile bin liranın altında çıkamıyoruz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ev kiraları 20–25 bin lira seviyesinde. Bu paralarla yaşamak gerçekten mümkün değil. İnsan hayatı sadece yemek, içmek, yatmak ve kalkmaktan ibaret değil. Varsayalım ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi üç çocuk yapıldı. Bir çocuğun masrafı bile bu ülkede karşılanamazken, asgari ücretli bir ailenin çocuğunu devlet okulunda okutması için gerekli parayı bile sağlayamadığını görüyoruz. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi, yeniden karar alınması ve işçi sendikalarının da sürece dahil edilerek bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz."