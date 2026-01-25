CHP'den Bakan Kurum'a Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Bakan Kurum'a Sert Eleştiri

25.01.2026 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, Bakan Kurum'un deprem konutları açıklamalarını eleştirerek halkın avukatı olduklarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Senin 'eser' diye pazarladığın sicilini biz iyi biliriz. İmar affı ile 'müjde' verip on binlerce insanımıza mezar ettiğin şehirleri, altına attığın 'ÇED Olumlu' imzanla İliç'te siyanürlü toprağa gömdüğün madencileri, boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını biz çok iyi biliriz. Sen müteahhit gibi konuşuyorsun, biz halkın avukatı gibi soruyoruz" dedi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seni sırf yeniden bakan yapmak için, bile bile kaybedeceğin İstanbul seçimine soktular, çünkü 'onlar' için çok önemlisin. Seçimde de boyunun ölçüsünü aldın ama hala konuşuyorsun! Senin 'eser' diye pazarladığın sicilini biz iyi biliriz! İmar Affı ile 'müjde' verip on binlerce insanımıza mezar ettiğin şehirleri, altına attığın 'ÇED Olumlu' imzanla İliç'te siyanürlü toprağa gömdüğün madencileri, Salda Gölü'nde talan ettiğin doğayı, kapı kapı gezen TOKi mağdurlarını, boş senet imzalattığın deprem mağdurlarını biz çok iyi biliriz. Senin hakkında attığın adımı bile 'Büyük icraat' diye haber yapan haber kanalların gizli sahiplerinin sana olan sevgilerinin nedenlerini de… Aramızda bir fark var. Sen müteahhit gibi konuşuyorsun, biz halkın avukatı gibi soruyoruz!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Murat Emir, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Bakan Kurum'a Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 02:00:39. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Bakan Kurum'a Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.