CHP'den Bakan Tekin'e Ağız Dolusu Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Bakan Tekin'e Ağız Dolusu Eleştiri

09.02.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Öztürkmen, Atatürk'e hakaret eden öğretmene tepki göstermeyen Bakan Tekin'i eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Atatürk'e hakaretlere susan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her geçen gün suçlarının arasına yenilerini eklemektedir. Bakan Tekin, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine saldıranlara kalkan olmayı bırakmalı, oturduğu koltuğu derhal terk etmelidir" dedi.

Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan İngilizce öğretmeni Sevinç Bakırcı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği bir videoda, Atatürk'ün manevi kızı ve Türk havacılık tarihinin simge ismi Sabiha Gökçen'i hedef alan ifadeler kullanmıştı. Bakırcı, "Sabiha Gökçen kendi halkını acımasızca katleden bir savaş pilotu. Nasıl böyle bir kadının adı İstanbul'da bir havalimanına konulabilir. Sorsan ilk savaşçı kadın pilotu derler. O da değil. Çünkü ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen değil, Bedriye Tahir Gökmen'dir. Ama Sabiha Gökçen için ilk katliamcı savaş pilotu denilebilir" demişti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde Bakırcı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını sormuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine "Hiçbir inceleme yapılmadı" cevabına tepki gösteren Öztürkmen yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Eşinin AKP İBB Meclis Üyesi olmasının bir etkisi var mıdır"

"Bu küstah şahıs şu anda bir devlet okulunda öğretmenlik yapmaya devam ediyor. Üstelik bu sözleri, ilk vukuatı değil. Bu öğretmenin daha önce de pek çok kez halkı kin ve nefrete sürükleyen açıklamaları hala sosyal medya hesabında duruyor. Sadece bunlar mı? Geçmiş paylaşımlarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organlarından paylaşımlar yaptığı da görülüyor. Tabii, biz bu sözde öğretmenin paylaşımları üzerine sessiz kalmadık. Hem kamuoyunun gündemine taşıdım hem de TBMM gündemine. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için verdiğim soru önergesinde, 'Sevinç Bakır hakkında inceleme ya da soruşturma başlattınız mı' diye sormuştum. Skandal bir yanıt aldım: 'Hiçbir inceleme ya da soruşturma başlatmadık'. Eğitimi gericileştiren, MESEM projeleriyle öğrencileri piyasanın ucuz iş gücü haline getiren, okulları tarikatların arka bahçesine çeviren, cemaat vakıflarıyla sayısız protokol imzalayan Bakan Yusuf Tekin'den farklı bir tutum da beklenemezdi. Geçmişte FETÖ propagandası yapmış, bugün de Cumhuriyet değerlerini hedef almayı sürdüren bu öğretmenin koruma zırhı nereden gelmektedir? Eşinin AKP İBB Meclis Üyesi olmasının bir etkisi var mıdır? Yoksa sadece zihniyet birlikteliğinden mi geliyor?"

"Atatürk düşmanlığının ne ilk ne de son örneğidir"

Bu örnek, AKP iktidarının gizli ajandasındaki Atatürk düşmanlığının ne ilk ne de son örneğidir. Daha geçen hafta PTT'deki müdür odalarından Atatürk fotoğraflarının indirildiğini görüntülerle ifşa etmiştim. Hemen öncesinde THY'de çalışan kabin memurlarına sadece kurum rozeti takmaları için talimat gönderildiği ortaya çıkmıştı. Her fırsatta Atatürk ve Cumhuriyete kin kusan Diyanet'e bağlı bir imam olan Halil Konakcı'ya kimsenin dokunamaması da manidardır. Atatürk'e hakaretlere susan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her geçen gün suçlarının arasına yenilerini eklemektedir. Bakan Tekin, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine saldıranlara kalkan olmayı bırakmalı, oturduğu koltuğu derhal terk etmelidir."

Kaynak: ANKA

Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Bakan Tekin'e Ağız Dolusu Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Bakan Tekin'e Ağız Dolusu Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.