CHP'den Barış ve Demokrasi Konferansı

29.01.2026 16:09
CHP, 31 Ocak'ta İstanbul'da barış ve demokrasi üzerine konferans düzenleyecek.

(ANKARA) - CHP, 31 Ocak Cumartesi günü birçok siyasi parti, sivil toplum kuruluşundan temsilcilerle akademisyen ve kanaat önderinin katılımıyla İstanbul'da "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı" düzenleyecek. Açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı konferansta, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ile Kürt meselesi farklı başlıklarda ele alınacak.

CHP tarafından düzenlenen Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, saat 09.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konferans, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve Kürt meselesine ilişkin çözüm önerilerinin de masaya yatırılacağı konferansa AK Parti, MHP, DEM Parti başta olmak üzere birçok siyasi partiden temsilci, konuşmacı olarak davet edildi. Bunun yanı sıra konferansa sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve barış çalışmaları alanında isimler de katılacak.

Program kapsamında düzenlenecek panel oturumlarında; Türkiye'de ve dünyada toplumsal barış deneyimleri, demokratik siyaset zemini, eşit yurttaşlık, kapsayıcılık ve barışın sosyoekonomik boyutları ele alınacak. Dört ana oturumda gerçekleşecek konferansta, "Yurtta Barış, Dünyada Barış: Ulusal ve Bölgesel Deneyimler", "Demokratik Bir Geleceğin İnşası: Yurttaş İradesi, Eşitlik ve Kapsayıcılık", "Toplumsal Barışın Sosyoekonomik Zemini: Kapsayıcı Kalkınma" ve "Barışı Toplumda Yeniden Kurmak" başlıkları tartışılacak.

Kaynak: ANKA

