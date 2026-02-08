CHP'den Doğum Hızı ve İmamoğlu Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'den Doğum Hızı ve İmamoğlu Açıklamaları

08.02.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynel Emre, Türkiye'nin doğum hızının kritik eşiğin altında olduğunu ve genç nüfusun varlığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye'deki doğum hızının kritik eşiğin altına indiğini belirterek, ona rağmen hala genç bir nüfusa sahip olunduğunu bildirdi.

Emre, partisinin İstanbul Güngören İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan "siyasi casusluk" iddianamesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Son yıllarda köprü ve otoyolların da aralarında bulunduğu bazı kamu varlıklarının uzun vadeli özelleştirme planlarıyla elden çıkarılmak istendiğini öne süren Emre, "Ücretsiz olması gereken otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu tespit ettik. Burada gizli bir özelleştirme planıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin'de 7 otoyolun 25 yıllığına özelleştirilmesi için Kuzey Amerika merkezli BTY şirketiyle fizibilite çalışmaları yapıldığı tespit edildi." iddiasında bulundu.

Açıklanan resmi verilerin vatandaşın yaşadığı ekonomik tabloyu yansıtmadığını kaydeden Emre, son yıllarda tarım arazilerinde ciddi kayıplar yaşandığını, bunun gıda fiyatlarına olumsuz yansıdığını belirtti.

Emre, "Bu ülkedeki artık doğum hızı kritik eşiğin altına indi. Ancak biz hala genç bir nüfusuz ve ülkede şu anda 21 milyon 800 bin çocuk var. Bunların yaklaşık yarısı kız çocuğu. Bakın kız çocukları okuldan koparılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Zeynel Emre, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Doğum Hızı ve İmamoğlu Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş’a şok, 3 gol var
Canlı anlatım: Karşılaşmada Beşiktaş'a şok, 3 gol var
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:53:27. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Doğum Hızı ve İmamoğlu Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.