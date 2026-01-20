CHP'den Ekonomi Eleştirisi: 424 Bin İcra Dosyası

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, AK Parti iktidarının ekonomi politikaları ile vatandaşın bilinçli şekilde borçlandırıldığını söyleyerek, "1–16 Ocak 2026 tarihleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen 424 bin yeni dosya, iktidarın ekonomi politikalarının toplumu hangi noktaya sürüklediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu sayı; Gümüşhane, Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerinin toplam nüfusundan yaklaşık 20 bin fazladır. Yani sadece 16 gün içinde 4 ilin nüfusu kadar yurttaş icralık hale getirilmiştir" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, yaptığı açıklamayla AK Parti iktidarını ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi. Uygulanan ekonomi politikalarının vatandaşı daha çok borçlandırdığını söyleyen Kanko, "16 günde 424 bin yeni icra dosyası açıldı. Bu bir istatistik değil, ekonomik yıkım belgesidir" dedi.

"Saray ve yandaşlar refah içinde yaşarken, halk faiz, vergi ve icra üçgeninde ezilmektedir"

İcra dairelerinde bekleyen toplam dosya sayısının 24 milyon 38 bin olduğunu belirten Kanko, şunları kaydetti:

"Bu da demektir ki Türkiye'de her üç kişiden biri borç kıskacında, icra tehdidi altındadır. Bu, sosyal devletin çöküşü; iktidarın vatandaşa karşı açtığı sessiz bir ekonomik savaştır. Çalışan borçla ayakta durmaya çalışmakta, esnaf krediyle nefes almaya mahküm edilmekte, emekli ise icra tebligatıyla yaşamaktadır. Saray ve yandaşlar refah içinde yaşarken, halk faiz, vergi ve icra üçgeninde ezilmektedir. Ortada bir gerçek vardır: Bu iktidar, borcu istisna olmaktan çıkarmış, icrayı milyonların ortak kaderi haline getirmiştir. Bu bir kriz değil; bilinçli, tercihli ve sorumlusu belli bir çöküştür. Bankaların tahsil edemediği ve icra takibine aldığı batık krediler, yalnızca bir haftada 7,7 milyar TL artarak 603 milyar TL'ye çıktı. Batık krediler 2025 yılında yüzde 101 oranında artarken, 2026'nın daha ilk günlerinde de bu batık kredilerdeki büyüme yüzde 4 seviyesine ulaştı. 11 trilyon TL vergi, yük yine vatandaşa yüklendi. 2025 yılında vergi gelirleri yüzde 51,3 artarak 11 trilyon 50 milyar TL'ye çıktı. Bu gelirin: 5 trilyon 280 milyar TL'si dolaysız, 8 trilyon 553 milyar TL'si dolaylı vergilerden oluştu. Yani en ağır yük yine dar gelirlinin, emeklinin ve çalışanın sırtına bindirildi."

"Bütçede en hızlı artan kalem faiz ödemeleri oldu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulunan Kanko; "Faiz ödemeleri 2 trilyon TL'yi geçti Bütçede en hızlı artan kalem faiz ödemeleri oldu. Faiz giderleri yüzde 61,7 artarak ilk kez 2 trilyon 54 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakamlar, AKP'nin ekonomi anlayışının iflas ettiğinin açık göstergesidir. Vatandaş borçla ayakta kalmaya çalışırken, bütçe faize, banka karlarına ve dolaylı vergilere teslim edilmiştir. Bu düzen sürdürülemez" ifadelerini kullandı.