CHP'den Emekli Maaşı Protestosu

22.01.2026 19:36
CHP, emekli maaşının 20 bin lira olması için TBMM'de protesto eylemi düzenledi.

(TBMM) - CHP'liler, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını protesto amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları eylemi sürdürüyor. Kanun teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da oturdukları sıralara "Emekli günlük 33 lirayla geçinemiyor" ve "Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok" yazılı dövizler yerleştiren CHP Grubu, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sadaka verir gibi bin liralık bir artışı asla kabul etmiyoruz. Tüm emeklilerimizi ayağa kalkmaya ve bu haksızlığa, vicdansızlığa isyan etmeye çağırıyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

CHP'li milletvekilleri oturdukları sıralara "Emekli günlük 33 liraya geçinemiyor", "Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok", "Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır" yazılı dövizler yerleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP'li milletvekilleri ellerinde dövizlerle ayağa kalkarak, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını proteszto etti.

Murat Emir: "Bu koşullarda bu kanunun görüşülmesi durdurulmalıdır"

Grup Başkanvekili Murat Emir, görüşülmekte olan kanun teklifinin emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiğini belirterek, "Bu koşullarda bu kanunun görüşülmesi durdurulmalıdır" dedi. Emeklilere "insanca yaşayacakları bir maaş" talep ettiklerini kaydeden Emir, "Sadaka verir gibi bin liralık bir artışı asla kabul etmiyoruz. Biz burada mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm emeklilerimizi ayağa kalkmaya ve bu haksızlığa, vicdansızlığa isyan etmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan CHP'liler, emekli maaşları düzenleyen kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülürken AK Parti sıralarının boş olduğuna işaret ederek, tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

CHP'den Emekli Maaşı Protestosu
