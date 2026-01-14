CHP'den Emekliler İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Emekliler İçin Eylem

14.01.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, emekli maaşlarının artırılması için TBMM'de 'Meclis'i terk etmeme' eylemi sürdürüyor.

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Bize diyorlar ki 'neden nöbet tutuyorsunuz, şov yapıyorsunuz.' Biz şov yapmıyoruz. Biz Ulus'ta ucuz otellerde insanlık onuruna yaraşmayan konaklama yapmak zorunda olan emekliler için nöbet tutuyoruz. Derhal emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam süreceği emekli aylığını bu Meclis'e getirin yoksa bütün emeklilerin vebali üzerinize olacak" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, açıklamasında şunları söyledi:

"Bize diyorlar ki 'neden nöbet tutuyorsunuz, şov yapıyorsunuz.' Biz şov yapmıyoruz. Biz Ulus'ta ucuz otellerde insanlık onuruna yaraşmayan konaklama yapmak zorunda olan emekliler için nöbet tutuyoruz. Biz daha dün emekli olup evinden atılan, kirayı ödeyemediği için sokakta yaşamak zorunda kalan, havanın soğuk olması nedeniyle de bir arabanın içine girip orada zehirlenerek hayatını kaybeden emekli yurttaşımız için burada nöbetteyiz. İşte konaklamak için yer bulamayan, para bulamayan, sokakta yaşamak zorunda bırakılan emekli yurttaşımızın arabanın içerisine sığınarak yaşamını yitirmesinin sorumlusu sizsiniz. Bu utançla siz emeklilierin karşısına acaba nasıl çıkacaksınız? Derhal emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam süreceği emekli aylığını bu Meclis'e getirin yoksa bütün emeklilerin vebali üzerinize olacak."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Emekliler İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Emekliler İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.