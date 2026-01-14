CHP'den emeklilere ses: Ayağa kalkın! - Son Dakika
CHP'den emeklilere ses: Ayağa kalkın!

14.01.2026 00:45
Veli Ağbaba, emeklilerin 20 bin lira ile mahkum olduğunu belirterek eylemde birlik çağrısı yaptı.

(ANKARA)- CHP Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Emekliler, 20 bin liraya mahkum olan emekliler, seyyanen zam verilmeyen memur emeklileri ayağa kalkın ve bu hükümete meydan okuyun" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi altıncı gününde devam ediyor. CHP Milletvekili Veli Ağbaba, eyleme ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü emeklilere 1000 TL zam verilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu üyeleri toplanıyor. Orada bir komedi oynanacak. Buradan emeklilere sesleniyorum: Sizi çocuklarınıza, torunlarınıza mahcup edenlere karşı, sizinle alay edenlere karşı lütfen ayağa kalkın. Sokağa çıkın. Sesinizi yükseltin. Cumhuriyet Halk Partisi grubu günlerden beri emekliler için 'gece, gündüz' demeden nöbet tutuyor. Tabii ki en önemli görev bizim. Ancak emekliler, 20 bin liraya mahkum olan emekliler, seyyanen zam verilmeyen memur emeklileri ayağa kalkın ve bu hükümete meydan okuyun.

"Birlikte olursak bu yoksulluk düzenine teslim olmayacağız"

Hiç unutmayın kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birlikte olursak bu yoksulluk düzenine, bu yokluk düzenine teslim olmayacağız. Hep birlikte olursak bu işi başaracağız."

Kaynak: ANKA

