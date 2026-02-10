CHP'den Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den Enflasyon Eleştirisi

10.02.2026 13:29
Hüseyin Yıldız, enflasyonun maaşları erittiğini belirterek iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından, yılbaşında yapılan zamların daha ilk ayda enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Bu tablo, iktidarın ekonomi yönetiminin iflas ettiğinin açık göstergesidir. Bu ülkenin emeklisi, işçisi, memuru enflasyonla değil, yanlış politikalarla eziliyor. Biz bu adaletsiz düzeni kabul etmiyoruz. Gerçek enflasyona göre zam, insanca yaşam için ücret istiyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yazılı açıklamasında, ocak ayı enflasyonunun maaş ve aylıklara etkisini değerlendirerek iktidarı eleştirdi. Ocak ayı enflasyonunun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 4,84, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre yüzde 6,32 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yıldız, "Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında yüzde 1'in altında açıklanan oranlarla maaş zamları düşük tutuldu. Kağıt üzerinde verilen zamlar, pazarda, markette, mutfakta ilk ayda yok oldu. Sonuçta emeklinin, memurun zammı daha yılın ilk ayında buharlaştı"  ifadelerini kullandı.

Ocak ayında gerçekleşen enflasyonun, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19'luk zammın yaklaşık yüzde 40'ını tek kalemde sildiğini belirten Yıldız, "Bugün itibarıyla emekliler devletten yüzde 5'e yakın alacaklıdır" değerlendirmesini yaptı.

Kamu çalışanlarına ve emeklilere toplu sözleşmeyle verilen yüzde 11'lik zammın da neredeyse yarısının ocak ayında kaybedildiğini, asgari ücretin ise 28 bin 75 liraya yükseltilmesine rağmen, sadece ocak ayında 1.360 liralık alım gücü kaybı yaşandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyonun bile altında kalan bu artış, çalışanı yıl boyunca korumaz. Asgari ücret enflasyon karşısında her ay biraz daha eriyecek. Ücret ve aylıklar daha ilk aydan buharlaştı, faturayı halk ödüyor. Bu gidişle memur ve emekli ise önümüzdeki aylarda resmi olarak da enflasyon alacaklısı olacak."

TÜİK'e göre ocakta gıda fiyatları aylık yüzde 6,59 arttı. Oysa Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada gıda fiyatları geriliyor. Türkiye'de ise gıda fiyatları dolar bazında artıyor. Bu tablo, iktidarın ekonomi yönetiminin iflas ettiğinin açık göstergesidir. Bu ülkenin emeklisi, işçisi, memuru enflasyonla değil, yanlış politikalarla eziliyor. Biz bu adaletsiz düzeni kabul etmiyoruz. Gerçek enflasyona göre zam, insanca yaşam için ücret istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Yıldız, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
