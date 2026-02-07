CHP'den Kayıp Çocuklar için Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den Kayıp Çocuklar için Soru Önergesi

07.02.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezgin Tanrıkulu, kayıp çocuklarla ilgili soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayıp çocuklara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinde 2008-2016 yılları arasında Türkiye genelinde kaybolduğu kayıtlara geçen çocukların sayısı ve demografik yapısına ilişkin sorular yöneltti.

Bu kapsamda, söz konusu yıllar arasında kaybolan çocuk sayısının kaç olduğu, yıllara göre dağılımın nasıl seyrettiği ve kayıp kız çocuklarının yüzde kaçının 11 yaşın altında olduğu soruldu. Ayrıca bu yaş grubundaki kayıpların yıllar içindeki değişimi ile kayıp çocuk vakalarının illere, bölgelere ve yerleşim türlerine göre dağılımının açıklanması istendi.

"Kayıp olarak kayda geçen çocuklardan kaçı sağ olarak bulundu?"

Önergede, kayıp çocukların akıbeti ve bulunma süreçlerine ilişkin sorulara da yer verildi. Tanrıkulu, kayıp olarak kayda geçen çocuklardan kaçının sağ olarak bulunduğunu, kaçının halen kayıp olduğunu sordu. Bulunan çocukların ortalama bulunma süreleri, ilk 24 saat, ilk hafta ve ilk ay içinde bulunan çocukların oranları ile bu çocuklardan kaçının ailesine teslim edildiği ya da devlet korumasına alındığına ilişkin bilgi talep etti. Kayıp çocuk vakalarından kaçının ölümle sonuçlandığı ya da adli vaka kapsamına girdiği de sorular arasında yer aldı.

"Kayıp çocuk vakalarının kaçı insan ticareti, organize suç örgütü veya örgütleriyle bağlantılıdır?"

Tanrıkulu, kayıp çocukların istismar, suça sürüklenme ve insan ticareti riskiyle karşı karşıya kalıp kalmadığına ilişkin sorular da yöneltti. Bu çerçevede, kayıp çocuklar arasında cinsel istismar, fiziksel istismar veya ekonomik sömürüye maruz kaldığı tespit edilenlerin sayısı ile istismara uğradığı belirlenen çocukların yaş ve cinsiyet dağılımının açıklanmasını istedi. Kayıp çocuk vakalarının insan ticareti ya da organize suç örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı ve çocukların sokakta yaşama, madde bağımlılığı veya suça sürüklenme riskine dair resmi tespitlerin bulunup bulunmadığı da Cevdet Yılmaz'a yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Önergede ayrıca kurumsal yapı, koordinasyon ve ihmal iddialarına ilişkin sorular yer aldı. Tanrıkulu, kayıp çocuk vakalarında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yerel yönetimler arasında nasıl bir koordinasyon mekanizmasının işletildiğini sordu.

Kayıp çocuklara ilişkin merkezi, güncel ve bütünleşik bir ulusal veri tabanının bulunup bulunmadığı, varsa hangi kurum tarafından tutulduğu ve kayıp çocuk ihbarlarında ilk 24 saat içinde yapılması gereken işlemlerin mevzuatta açık biçimde düzenlenip düzenlenmediği de sorular arasında yer aldı.

Tanrıkulu, son olarak kayıp çocuk vakalarında kamu görevlilerinin ihmali veya kusurunun tespit edilip edilmediğini, bu kapsamda yürütülen idari ve adli soruşturma sayısının kaç olduğunu sordu.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kayıp Çocuklar için Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:42:31. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Kayıp Çocuklar için Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.