CHP'den MEB'in yayımladığı yönetmeliğe tepki
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:46
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