Son Dakika Haberleri: CHP'den MEB'in yayımladığı yönetmeliğe tepki
Son Dakika Ekonomi CHP'den MEB'in yayımladığı yönetmeliğe tepki

CHP'den MEB'in yayımladığı yönetmeliğe tepki

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor.

CHP'den MEB'in yayımladığı yönetmeliğe tepki, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşu, Yıldırım Kaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:46 
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