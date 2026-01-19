CHP'den Mera Alanları İçin Soru Önergesi - Son Dakika
CHP'den Mera Alanları İçin Soru Önergesi

19.01.2026 15:10
CHP'li Ünver, Karaman'daki mera alanlarının enerji projelerine tahsisinin sorgulanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'da 1,75 milyon metrekarelik mera alanının Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için tahsis amacının değiştirildiğini belirterek, TBMM'ye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Ünver, "Son yıllarda tarım ve mera alanlarının enerji yatırımlarına açılması, özellikle hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından geri dönüşü mümkün olmayan kayıplara yol açabilecek niteliktedir. Milyonlarca metrekarelik mera alanlarının tek bir kararla tahsis amacının değiştirilmesi, kamu vicdanında ve hukuki tutarlılık açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman İli Mera Komisyonu'nun kararı ve Valilik oluru ile Ayrancı ilçesi Dokuzyol köyündeki meranın 1 milyon 741 bin 264 metrekarelik bölümünde tahsis amacı değişikliğine gidildiğini kaydederek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Ünver, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Son yıllarda tarım ve mera alanlarının enerji yatırımlarına açılması, özellikle hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından geri dönüşü mümkün olmayan kayıplara yol açabilecek niteliktedir. Milyonlarca metrekarelik mera alanlarının tek bir kararla tahsis amacının değiştirilmesi, kamu vicdanında ve hukuki tutarlılık açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır."

Ünver, Bakan Yumaklı'ya; mera tahsis amacı değişikliklerinde kullanılan bilimsel ve ölçülebilir kriterlerin neler olduğunu, Karaman'daki söz konusu alan için hangi çevresel, tarımsal ve hayvansal etki değerlendirmelerinin yapıldığını ve bu raporların kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağını sordu. Ayrıca Karaman'ın toplam mera varlığı, bugüne kadar tahsis amacı değiştirilen mera alanlarının büyüklüğü ile Türkiye genelindeki mera kaybına ilişkin verilerin açıklanmasını istedi.

Ünver, hayvancılığın giderek gerilediği, et fiyatlarının hızla arttığı, vatandaşların kırmızı ete erişiminin zorlaştığı bir dönemde mera varlıklarının azaltılmasının hayvancılığın geleceğini daha da riske atacağını belirterek, bu tür kararların maliyet–fiyat sarmalında boğulan hayvancılık sektörüne somut ve ölçülebilir bir katkı sunup sunmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

