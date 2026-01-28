CHP'den Türk Telekom Tepkisi - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

CHP'den Türk Telekom Tepkisi

28.01.2026 13:03
Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom'un özel şirketlere devredilmesine karşı çıktı ve uyarılarda bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin " 'Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" paylaşımına tepki göstererek "Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda yer alan ve idari sorumluluğu bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarını, Karayolları Genel Müdürü'nü, TÜİK Başkanı'nı ve BDDK Başkanı'nı uyarıyorum! Bu tezgahın ortağı değilseniz, bu devri durdurursunuz. Zira bu peşkeşin peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,  İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; "'Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir" paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi halk düşmanlığı yapmaya devam ediyor. DMM, Türk Telekom'un asli işi olan abone hizmetleri işlerinin iki yandaş şirkete devredilmek istenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; Bu uygulama, 'rutin operasyonel süreçtir' diyor. Bu nasıl bir 'rutin operasyonel süreçtir ki'; Türk Telekom'un bu asli işlerini yapan kendi bünyesindeki 10 bin teknikere işten ayrılmaları için yazı gönderiliyor? 10 bin teknikerine kapıyı göstermek, nasıl bir rutin operasyonel süreç oluyor? Bu teknikerlerin yaptığı işleri artık yandaş şirketlere yaptıracak olmak demek, hizmet devri olmuyor da ne oluyor? Türk Telekom'a maliyeti abone başına 75 TL olan hizmetlerin, bu yandaş şirketlere abone başına 160 TL'ye yaptırılmak istenmesiyle oluşacak yıllık 6 Milyar 426 Milyon TL'lik zarar, kamu zararı değil de nedir?

"Bu peşkeşin peşini bırakmayacağız"

İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kar, bu işlerin Türk Telekom'a olan maliyetini iki katına çıkarıyor. Bu da, ya internet faturalarına yüzde 100 zam demek, ya da Türk Telekom'un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek. Bu kadar açık, bu kadar net! Uyarıyorum! Türk Telekom yönetim kurulunda yer alan ve idari sorumluluğu bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarını, Karayolları Genel Müdürünü, TÜİK Başkanını ve BDDK Başkanını uyarıyorum! Bu tezgahın ortağı değilseniz, bu devri durdurursunuz! Zira bu peşkeşin peşini bırakmayacağız!"

Kaynak: ANKA

