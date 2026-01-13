CHP'den Vergisiz Alışveriş Eleştirisi

(ANKARA) - CHP PM üyesi Gülşah Deniz Atalar, iktidarın yurt dışından "vergisiz alışverişi" sona erdiren kararını eleştirerek, "Bugün bu ülkenin çocuklarının merakını, hobisini ve gelişimini gümrük duvarlarıyla engellemek tam bir samimiyetsizlik örneğidir. İktidar, bir elini gencin omzuna koyup 'hayal kur' derken, diğer eliyle o gencin hayallerini kuracağı malzemeye el koymaktadır" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gülşah Deniz Atalar, iktidarın yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euroya kadar olan vergi muhafiyeti limitini sıfırlamasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

7 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye'nin dijital dünyadan ve küresel teknoloji pazarından koparılma noktasına getirildiğini belirten Atalar, "Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın büyük müjdelerle duyurduğu TEKNOFEST 2026 başvuruları başlarken, hükümetin attığı bu imza tam bir siyasi ve ekonomik basiretsizlik örneğidir" ifadesini kullandı.

1 Euro'luk bir malzemenin, gümrük işlemleriyle 200-300 Euro'ya mal olacağını, bu durumun gençlere "proje üretmeyin, hayal kurmayın" demek olduğunu vurgulayan Atalar, şunları kaydetti:

"Baykar'ın hikayesiyle övünüp, yeni Baykarların önünü kesiyorsunuz. Bugün Türkiye'nin teknoloji alanındaki en büyük gurur kaynaklarının temelleri; 1980'li yıllarda gümrükten binbir zorlukla getirilen bir 'model uçakla', o uçağa duyulan merak ve hobiyle atılmıştır. Bizzat TEKNOFEST'i düzenleyenlerin kendi başarı hikayeleri dahi o gün gümrükten geçebilen bir kutu malzemeye dayanırken; bugün bu ülkenin çocuklarının merakını, hobisini ve gelişimini gümrük duvarlarıyla engellemek tam bir samimiyetsizlik örneğidir. İktidar, bir elini gencin omzuna koyup 'hayal kur' derken, diğer eliyle o gencin hayallerini kuracağı malzemeye el koymaktadır."

Alınan kararın yerli üreticiyi değil ithalatçıları korumak anlamına geldiğini, yurt içindeki platformları zengin eden bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Atalar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mikro-ithalat sınırları, dünya standartlarına ve ekonomik gerçekliğe uygun seviyelere derhal çekilmelidir. Ticari olmayan; eğitim, bilim, hobi ve kişisel gelişim amaçlı her türlü materyalin gümrük süreçleri basitleştirilmeli, ağır müşavirlik masrafları ve bürokratik engeller tamamen kaldırılmalıdır. Teknoloji politikaları 'yasaklama' üzerine değil, vatandaşın dünya ile rekabet edebileceği 'materyal özgürlüğü' üzerine inşa edilmelidir. Çağrımız net: Teknoloji politikaları, yasaklarla ve sınırlarla yönetilemez. Bu karar, Türkiye'nin AR-GE kapasitesine indirilmiş bir darbedir. 6 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan bu 'sıfır limit' uygulamasından derhal vazgeçilmelidir. Vatandaşımızın dünyayla bağını kopartmanıza, hayallerine gümrük beyannamesi yazdırtmanıza izin vermeyeceğiz."