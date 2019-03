CHP Edremit Teşkilatına Şok Suçlamalar

CHP Edremit Teşkilatına şok suçlamalar CHP'li Meclis Üye Adayının fotoğraf yüzünden önce alıkonuldu, sonra dövüldü, sonra ölümle tehdit edildiBALIKESİR - CHP Edremit Yedek Belediye Meclis Üyesi Adayı Serkan Göker, CHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Tümdeniz Çelebi hakkında suçlamalarda bulundu.

CHP Edremit Yedek Belediye Meclis Üyesi Adayı Serkan Göker, CHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Tümdeniz Çelebi ile ilgili bir fotoğraf nedeniyle 13 Şubat günü evinden çağrılarak B.T ve O.K. tarafından silah tehdidi ile zorla alıkonulduğunu ve darp edildiğini iddia etti. Serkan Göker yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir hafta önce arkadaşım, CHP'li bir meclis üyesi arkadaşımızın arkasında terör örgütü bayrağının renklerine benzeyen bayrak ile çekilmiş bir resim gösterdi. Bahse konu bayrağın önünde Tümdeniz Çelebi'nin zafer işareti yaptığı bir poz vardı" dedi.

Tümdeniz Çelebi'yi uyarmak istediğini ifade eden Göker, "Bu resmi gördüğümde arkasındaki bayrağın ne olduğuna bakmaksızın partimiz ve parti mensupları terör örgütü ile ilişkilendirilmesin diye yetkilimiz olan ilçe başkanımız Tayfın Gerkuş'a konuyu arz etmek istedim. İlçe başkanlığı önünde Tayfun Gerkuş'u durdurarak 'Böyle bir resim gördüm. Böyle bir poz var.' Bu konu hakkında bilgi almak istedim. O da 'Siyasette bu tarz şeyler olur. Şu an siyasi bir süreçteyiz. Herhangi bir sıkıntı olmaz' dedi. Konuyu önemsemedi. Ben yine de bu Kürdistan olayından sonra bu tarz bir olay olabilir diye ve bizi etkiler diye Edremit'i ve CHP'yi, başka bir meclis üyesi arkadaşımdan Tümdeniz Çelebi'yi tanımadığım için ona ulaşmasını istedim" dedi.

Tümdeniz Çelebi ile telefonda konuştuğunu ifade eden Göker, "Valla ben dedim böyle bir resim gördüm. Bu resmin sonunda bu bayraklar nedir ne değildir bilemem ama bir miting alanındaydı ve zafer işareti yapıyordun. Sonra edepsizce kelimeler kullanmaya başladı. Ben de sinirlendim. Biz seninle omuz omuza yürüdüğümüz yolda seni uyarmak mı suçum dedim. Bir sıkıntı varsa, herkes kendi açığını bilir kendi önlemini al diye seni uyarmak istedim dedim. Ama o öyle yorumlamadı. Tehditvari konuşmalar yapınca ben 'Sen kimsin beni tehdit ediyorsun' diyerek telefonu kapattım" dedi.

Evinde otururken kendisini iki kişinin bir benzinliğe çağırdığını ve oradan boş bir araziye gittiklerini ifade eden Göker, "Boş bir araziye götürdüler beni. Araba durur durmaz O. arkasını döndü. 'Biz bu olaya namusumuzu, şerefimizi koyduk. Bu resmi bize vereceksin. Bu resmi vermezsen bu arabadan çıkamazsın. Seni diz kapaklarından vururuz. Öldürürüz. Aileni biliyoruz. Karına çocuğuna zarar veririz.' Bu şekilde söylemlerde bulundular. Ben de olayın şokuyla dedim ki 'Bu resim gerçekten bende değil dedim. Ben sadece bu resmi gördüm. Bende olmayan bir resmi size veremem' dedim. O esnada O. dışarıya çıktı. Arka tarafta biriyle konuştu. Duyduğum kadarıyla 'Resim onda değil, arkadaşındaymış' gibi bir şey söyledi. Ama kim ile konuştuğunu bilmiyorum. Ondan sonra döndü. 'O zaman kimde olduğunu söyleyeceksin' dedi. Bunlar beni aşağıya indirdiler. O., B. isimli arkadaş arabada kaldı. Aşağı iner inmez tokat ve yumruklar ile vurmaya başladı. Elinde silahı olduğu için, diğer arkadaşta da silah olduğu için bir şey yapamadım. Bari kendimi koruyayım. Bu şekilde de daha az darbe alayım dedim. Bir iki dakika böyle mücadele verdikten sonra tekrar arabaya bindirdiler. B. olan arkadaş silahın ağzına mermiyi verdi. 'Şimdi Tümdeniz Çelebi'yi arayacağız. Tümdeniz Çelebi'den özür dileyeceksin. 31 Mart'a kadar bu resim hakkında hiçbir yerde konuşmayacaksın. Hiçbir şekilde beyanda bulunmayacaksın. Yoksa gelir üstündeki malları, evini arabanı alırız' bu şekilde tehditler ve küfürler, ağza alınmayacak küfürler aileme ve kendime karşı, milletvekilimiz Ahmet Akın'a karşı 'O mu seni koruyacak. Abin diye' o şekilde söylediler" dedi.

Tümdeniz Çelebi'den, yediği dayak sonrası telefonla özür diletilmek istendiğini iddia eden Serkan Göker, "O., Tümdeniz beyi aradı kendi telefonundan. 'Serkan'ın yanında niye arıyorsun' dedi kapattı Tümdeniz bey. Ondan sonra tekrar aradı. Dedi ki 'Serkan sana bir şey söyleyecek. Ben telefonu aldım. Tabii ki iki kişi karşımda silahlı. Seni dövmüşler, darp etmişler, zorla arabaya binmişsin. Şoktaydım. Telefonu aldım. Ben Serkan Göker dedim. Ben seni sadece uyarmak istedim. Resmin ne olduğunu bilmiyorum. Resim bende yok dedim. O anda silahı tekrar bana doğrulttular 'Biz sana ne dedik. Özür dileyeceksin. Bunları söyleyeceksin' dediler. 'Abi kusura bakma ben seni sadece uyarmak istedim. Ama yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum' dedim. Tümdeniz Çelebi bana söylüyor ki 'Sana zarar verdiler mi?' Karşımda iki kişi silah çekmiş dövmüş ve 'zarar verdiler mi' ne diyebilirsiniz ki ben de tabii ki 'Vermediler' dedim. Ne diyebilirim ki o korkuyla" dedi.

Daha sonra B.T. ve O.K. tarafından serbest bırakılan Serkan Göker hastaneye giderek darp raporu aldı. Serkan Göker, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, CHP Edremit Belediye Meclis Üyesi Tümdeniz Çelebi ve kendisini alıkoyarak darp eden ve silahla tehdit eden O.K. ve B.T. hakkında şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

