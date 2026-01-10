CHP Emekli Aylığını Yükseltmek İçin Mücadele Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin, "Gelecek hafta en iyi şekilde yasalaşması için mücadele vereceğiz. Eğer gelecek hafta da bunu yapmadan giderlerse yine perşembe akşamından itibaren CHP nöbette olacak ve konuyu ülkenin gündeminde tutmaya, yani milletin tepkisini milletin Meclisinde de duymaya, dile getirmeye devam edecek." dedi.

Özel, Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve bazı milletvekilleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Kemal Aktaş ile basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Özel, 2025'in doğru haber vermek ve tarafsız gazetecilik yapmak isteyenler açısından zor bir yıl olduğunu savundu.

Kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından gazeteciler açısından çeşitli kısıtlamaların yaşandığını öne süren Özel, "Şüphesiz 12 Eylül darbesi Türkiye'deki sendikalaşmaya darbe vururken, en büyük zararı örgütlü toplum ve emeğin örgütlenmesi görürken, gazetecilerin de sendikal haklarındaki gerilemeler ve son süreçlerde gazetecilerin sendikasızlaştırılıyor olması da çok büyük sorunlar yaratıyor." diye konuştu.

Özel, basının örgütlenme hakkının önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirerek, CHP iktidarında gazetecilerin mesleklerini daha iyi yapacaklarını ve daha güzel şartlarda çalışacaklarını ileri sürdü.

Bir gazetecinin, CHP'li milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda "en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması, emekliler için intibak düzenlenmesi ve seyyanen zam yapılması" için nöbet tuttuğunu anımsatması üzerine Özel, milletvekillerinin eyleme devam edeceklerini söyledi.

Özel, son dönemde yaptığı mitinglere katılan emekli vatandaşların sayısının arttığını iddia ederek, "Hatta emeklilere seslendiğimde, ellerini kaldırdığında miting meydanlarında yüzde 70'e yakın emeklinin bulunduğunu da görüyoruz. Emeklilerin öfkesini çok gördüm ama gözlerinde bu kadar öfkeyle dolu bir ateşi ilk kez görüyorum. Bir infialin eşiğindeler, bir sosyal patlamanın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti tarafından en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu ancak bu rakamın 20 bin liraya çıkarılmasının yetersiz olduğunu savunan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Normalde bir asgari ücret düzeyine çıkarılması doğrudur ama hiç değilse AK Parti'nin 6 bin liralık bir düzeltme teklif etmesi gerekirdi. Onlar '25 bin lira' derdi, biz '28 bin lira olsun' derdik, arada 26 bin lirada anlaşırdık ama 20 bin lira teklif etmek gerçekten emekli ile alay etmek demek. Bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığı için grup başkanvekillerimizle yaptığımız görüş alışverişi sonucunda eylemi hafta sonu devam ettirmek ve salı günü Meclis açılana kadar burada mücadele etmeye karar verdik. Önümüzdeki hafta bakacağız. Gelecek hafta en iyi şekilde yasalaşması için mücadele vereceğiz. Eğer gelecek hafta da bunu yapmadan giderlerse yine perşembe akşamından itibaren CHP nöbette olacak ve konuyu ülkenin gündeminde tutmaya, yani milletin tepkisini milletin Meclisinde de duymaya, dile getirmeye devam edecek."

Özel, emeklilerle ilgili ortaya koydukları mücadeleci ve geleceğe umut verici söylemlerin ardından emeklilerin artık AK Parti'ye destek vermeyeceğini iddia etti.

"Muhalefetle bir sorunumuz yok"

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış olup olmayağına ilişkin soru üzerine Özel, "Biz tüm emeklilere maaşı ne olursa olsun, bir asgari ücret düzeyinde bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini savunuyoruz." yanıtını verdi.

Bazı basın yayın organlarına yönelik operasyonlara ilişkin soru üzerine Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik dava nedeniyle toplumun bazı kesimlerine de çeşitli operasyonlar yapıldığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"İddianame sonrasında bu operasyonun siyasi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 60'a çıktı. Böyle olunca bu yapılan işlerin siyasi olduğu o kadar açık ortaya çıktı ki bu sefer bir tek şeye ihtiyaç kaldı, bunun siyasi olmadığına dair bu dava üzerinden ispat ve ikna imkanı yoksa çok sayıda toplum kesimine operasyon yapılsın ve 'bakın sadece CHP değil, topçusuna da popçusuna da şikeye de bahise de uyuşturucuya da operasyon yapılıyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. İktidara yakın gazetecilere de yapılıyor' gibi bir algı yarattılar."

Muhalefetle ortak hareket edip etmeyeceklerine ilişkin bir soruya da Özel, "Muhalefetle bir sorunumuz yok. Bundan sonra grup ziyaretlerinde, genel merkez düzeyinde, tematik olarak da siyasi partiler ziyaret edilecek. Seçim güvenliğinden başlayarak 8-10 ana temada hem muhalefet partilerini hem de AK Parti ve MHP'yi ziyaret edeceğiz. Bütün muhalefet partileriyle 8-10 tematik noktada hem dayanışmayı hem birlikte mücadele etmeyi, bir takım hazırlıklar yapmayı konuşuyoruz." cevabını verdi.

Özel, Parlamento Muhabirleri Derneği ziyareti öncesinde en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması, emekliler için intibak düzenlenmesi ve seyyanen zam yapılması için TBMM Genel Kurulu'nda nöbet tutan CHP'li milletvekillerini de ziyaret etti.