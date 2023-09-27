CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Örsan Öymen katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı. İmam hatip okullarını hedef alan Örsan Öymen, "İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. 4 bin imam hatip okulu var. 1 milyonu aşkın mezun veriyor bu okullar. Bunların camilere imam ihtiyacı için işlev görmediği açık. Bu okullar artık öğretim birliği yasasını delerek herkesi imam yapma işlevi görüyor." ifadelerini kullandı.

ÖRSAN ÖYMEN'DEN SKANDAL ÇIKIŞ

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen, katıldığı canlı yayında skandal ifadelere imza attı. İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini savunan Örsan Öymen, Kur'an kurslarına da çocukların gönderilmemesi gerektiğini savundu.

"İMAM HATİP OKULLARININ KAPATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Öymen, şunları söyledi: "İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. 4 bin imam hatip okulu var, 1 milyonu aşkın imam hatip mezunu veriyor bu okullar. Bunların camilere imam ihtiyacı için işlev görmediği açık. Bu okullar artık öğretim birliği yasasını delerek herkesi imam yapma işlevi görüyor. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili, imam medya üyesi gibi herkesi imamlaştırmak üzere kurulmuş bir eğitim modeli.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KUR'AN'I ANLAMA YETİSİ OLAMAZ"

Kur'an kurslarının kaçak olanları var. Bunların kapatılması gerekiyor. Kur'an kursları olabilir ama bize göre 18 yaşına giren, reşit olan vatandaşların Kur'an kurslarına gitmesi daha uygun. Çünkü 5-10 yaşındaki çocuğun zaten bilişsel bilim ya da pedagoji açısından Kur'an'ı anlama, öğrenme yetisi olamaz. Onu ezberletiyorlar çocuklara. Zorunlu din dersinin kaldırılması veya dinler tarihi dersi formatına dönüştürülmesi, ahlak dersi ve din dersinin ayrılması, ahlak dersinin felsefe dersi altında verilmesi gerekiyor."