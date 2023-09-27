CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz - Son Dakika

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz

Son Güncelleme: 27.09.2023 18:36

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen, katıldığı canlı yayında imam hatip okullarını hedef aldı. Örsan Öymen, "İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. 4 bin imam hatip okulu var. 1 milyonu aşkın mezun veriyor bu okullar. Bunların camilere imam ihtiyacı için işlev görmediği açık. Bu okullar artık öğretim birliği yasasını delerek herkesi imam yapma işlevi görüyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Örsan Öymen katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı. İmam hatip okullarını hedef alan Örsan Öymen, "İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. 4 bin imam hatip okulu var. 1 milyonu aşkın mezun veriyor bu okullar. Bunların camilere imam ihtiyacı için işlev görmediği açık. Bu okullar artık öğretim birliği yasasını delerek herkesi imam yapma işlevi görüyor." ifadelerini kullandı.

ÖRSAN ÖYMEN'DEN SKANDAL ÇIKIŞ

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen, katıldığı canlı yayında skandal ifadelere imza attı. İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini savunan Örsan Öymen, Kur'an kurslarına da çocukların gönderilmemesi gerektiğini savundu.

"İMAM HATİP OKULLARININ KAPATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Öymen, şunları söyledi: "İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. 4 bin imam hatip okulu var, 1 milyonu aşkın imam hatip mezunu veriyor bu okullar. Bunların camilere imam ihtiyacı için işlev görmediği açık. Bu okullar artık öğretim birliği yasasını delerek herkesi imam yapma işlevi görüyor. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili, imam medya üyesi gibi herkesi imamlaştırmak üzere kurulmuş bir eğitim modeli.

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KUR'AN'I ANLAMA YETİSİ OLAMAZ"

Kur'an kurslarının kaçak olanları var. Bunların kapatılması gerekiyor. Kur'an kursları olabilir ama bize göre 18 yaşına giren, reşit olan vatandaşların Kur'an kurslarına gitmesi daha uygun. Çünkü 5-10 yaşındaki çocuğun zaten bilişsel bilim ya da pedagoji açısından Kur'an'ı anlama, öğrenme yetisi olamaz. Onu ezberletiyorlar çocuklara. Zorunlu din dersinin kaldırılması veya dinler tarihi dersi formatına dönüştürülmesi, ahlak dersi ve din dersinin ayrılması, ahlak dersinin felsefe dersi altında verilmesi gerekiyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Örsan Öymen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz - Son Dakika


Son Dakika
18:25 CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz
18:15 Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını ilk kez açık açık eleştirdi: Son derece yanlıştı
18:04 Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord
17:33 Sergio Ramos'un evi maç sırasında soyguna uğradı
17:33 Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü teslim oldu
17:14 Her hareketi olay oluyor! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı
17:14 Dünyaca ünlü dev banka BofA, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı
16:55 Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı! Nottan romantizm akıyor
16:52 Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cansız bedenini bulan genç: Yürüyüş yaparken silah sesi duydum
16:43 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 18:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement