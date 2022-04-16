KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu

16.04.2022 15:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Muhtarlar hizmet alamamaktan, Büyükşehir'le muhatap olamamaktan isyan ediyorlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Muhtarlar hizmet alamamaktan, Büyükşehir'le muhatap olamamaktan isyan ediyorlar." dedi.

Öztunç, partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Andırın ve Dulkadiroğlu ilçelerinin kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyledi.

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Öztunç, Andırın ile Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal mahallelerine yeterli hizmetin götürülmediğini savundu.

Öztunç, özellikle Andırın ilçesinin sahipsiz ve hizmetten yoksun kaldığını belirterek, "Andırın'da 57 muhtar var, 46'sı iftarımıza geldi. Muhtarlar isyan ediyorlar. Nihayetinde muhtar mahallesinin, köyünün temsilcisidir, orada kamu görevi yapar. Muhtarlar hizmet alamamaktan, Büyükşehir'le muhatap olamamaktan isyan ediyorlar." iddiasında bulundu.

Andırın- Kadirli kara yolunun 20 yıldır tamamlanamadığını, Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal mahallelerinde de durumun benzer olduğunu ileri süren Öztunç, bazı vatandaşların kendisinden çöp konteyneri istediğini söyledi.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından Elbistan ilçesinde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na sadece AK Parti ve MHP temsilcilerinin davet edildiğini öne süren Öztunç, valiyi taraf olmakla suçladı.

Öztunç, gerçekleştirilen programın devletin resmi bir toplantısı olduğunu ancak tüm milletvekillerinin davet edilmesine rağmen kendisi ve CHP temsilcilerinin çağırılmadığını ileri sürerek, "AK Parti vekillerini çağırıyorsun. AK Parti ilçe başkanlarını çağırıyorsun. AK Parti, MHP il başkanını çağırıyorsun, CHP il başkanı niye yok? CHP'nin milletvekili niye yok? Ben bu şehrin vekiliyim, çağıracaksın, mecbursun çağırmaya." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu
KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu
KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu
KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu
KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu
KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Kahramanmaraş'ta konuştu - Son Dakika


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