Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları ile Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları ile Karşılandı

04.08.2022 11:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere Katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak’a geldi. Kılıçdaroğlu; “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile karşılandı.

Haber: ŞEYMA PAŞAYİĞİT – Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Uludere Katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak'a geldi. Kılıçdaroğlu; "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere'ye geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Uludere Katliamında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'na; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Erdoğan Toprak ile birlikte CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan karşıladı.

Şırnaklılar, Kılıçdaroğlu için "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", "Şırnak seninle gurur duyuyor" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu'nun, Uludere katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinin ziyaretinin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, "Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; evlatların geri gelmesi  mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları ile karşılandı Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları ile karşılandı Selvi Kılıçdaroğlu, Uludere Ziyaretini Değerlendirdi: 'Adaletin Yerine Gelmediğini Düşünüyorlar, Sabırla Onu Bekliyorlar' Selvi Kılıçdaroğlu, Uludere Ziyaretini Değerlendirdi: 'Adaletin Yerine Gelmediğini Düşünüyorlar, Sabırla Onu Bekliyorlar' Uludere Katliamında Yaşamını Yitirenlerin Aileleri ile Görüşen Kılıçdaroğlu: 'Bu Olayı Aydınlatacağıma Dair Söz Vermek İçin Buraya Geldim. Olay... Uludere Katliamında Yaşamını Yitirenlerin Aileleri ile Görüşen Kılıçdaroğlu: 'Bu Olayı Aydınlatacağıma Dair Söz Vermek İçin Buraya Geldim. Olay...
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta 'Hak, Hukuk, Adalet' Sloganları ile Karşılandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları ile Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement