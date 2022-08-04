Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları ile Karşılandı

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, "Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; evlatların geri gelmesi mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 28 Aralık 2011'de Uludere Katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak 'a geldi. Kılıçdaroğlu; "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile karşılandı.

Kaynak: ANKA

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