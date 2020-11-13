CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması

13.11.2020 18:43
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlık kurumunun güçlü olması lazım. Demokrasi bir dip dalgası olarak toplumu kucaklamalıdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlık kurumunun güçlü olması lazım. Demokrasi bir dip dalgası olarak toplumu kucaklamalıdır." dedi.

Bazı programlara katılmak için Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, turizmcilerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Aynı otelde düzenlenen "Kepez Muhtarlar Buluşması"nda mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Kılıçdaroğlu, muhtarların bulundukları bölgelerin kanaat önderleri olduğunu, sorunları herkesten daha iyi bildiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kısır kavgalar ve tartışmaların bir kenara bırakılmasını isteyerek, "Bu ülkede nasıl huzur içinde yaşayacağız konusunda hepimizin tek tek sorumluluğu var. Benim de muhtar olarak sizin de sorumluluğunuz var. Geleceği konuşmalıyız. Geçmiş, geçmişte kaldı. Ama geçmişte yaşanan acıları, yapılan yanlışları bilerek, kendimize sağlıklı ve tutarlı bir gelecek inşa etmeliyiz. Bizden sonraki kuşaklar, evlatlarımız ve torunlarımız için güzel bir Türkiye'yi onlara emanet olarak bırakmak zorundayız." diye konuştu.

"Demokrasimizi büyütmek zorundayız"

Türkiye Cumhuriyetinin sıradan bir devlet olmadığını, Milli Mücadele'yi kazandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, geçmişte bağımsızlık ve özgürlüğün nasıl kazanıldığının geleceğe aktarılması gerektiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, herkesin düşüncesini özgürce söyleyebilmesi, derdini anlatabilmesi gerektiğini, bunun özünün de demokrasi olduğunu ifade etti.

Demokrasinin "birbirimize tahammül etmek" anlamına da geldiğine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasimizi büyütmek zorundayız. Soru şu, 'Demokrasiyi nasıl büyüteceğiz?' Demokrasi tepeden baskıyla oluşmaz. Demokrasi tabandan gelir. Benim talebim, sizin talebiniz olacak. Üreticinin, emekçinin, işsizin, hepimizin talepleri olacak. Demokrasi bir dip dalgası gibi yukarıya çıkmak, taşmak zorunda.

Demokrasilerde muhtarın işlevi nedir? Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlar demokrasinin temel taşı olur mu? Bu topraklarda yapılan ilk seçim, 1883 yılındaki muhtarlık seçimidir. Sizin bulunduğunuz makamın, bu topraklarda ne kadar değerli olduğunu bilmenizi isterim. Daha bakan ya da milletvekili seçimi yok. Bir muhtarlık seçimi 1883 yılında Kastamonu Taşköprü'de yapılıyor. Muhtarlık kurumu bu kadar değerlidir. Ama bugün muhtarlık kurumuna çok önem veriliyor mu? Hayır. Demokrasiyi güçlendireceksek muhtarlık kurumunun güçlü olması lazım. Demokrasi bir dip dalgası olarak toplumu kucaklamalıdır."

"Muhtarlar Birliğinin de kurulması gerekiyor"

Muhtarlık için bütüncül bir kanun çıkarılması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bunun yanında muhtarlık evi, yardımcı bürokrat, muhtarlık bütçesi, sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılması, belediye meclislerinde mahalleleriyle ilgili konularda söz hakkı gibi olanaklar ve düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, Belediyeler Birliği gibi Muhtarlar Birliğinin de kurulması, milletvekillerinde olduğu gibi muhtarların da izin aldığında ödeneklerinin kesilmemesi gerektiğini anlattı.

"Gerçek anlamda Türkiye sevdalısıyım. Her evde huzurun, bereketin olmasını isterim. Herkesin siyasi görüşüne saygı gösteririm ama herkesin Türkiye'nin çıkarlarını öncelemesini isterim." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasiyi gerçek anlamda inşa edeceksek, temellerinin sağlam olması lazım. Temeli sağlam değilse bina çöker. Temelin sağlam olması için muhtarlık kurumunun gerçek anlamda demokratik standartlara kavuşması lazım. Demokratik standartlara kavuşmazsa, binanın temeli çürük olur. Demokrasi kültürü en aşağıdan başlar. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde nasıl yaşayabiliriz? Bunun yolu demokrasidir. Otoriter rejimler her topluma kan kusturmuştur. Tarihe bakın. Tarihin hangi dönemine bakarsanız bakın, 'Ben her şeyi bilirim' diyen insandan dünyanın hiçbir yerinde topluma hayır gelmemiştir."

"İşi ehline vereceğiz"

Yoz bir siyaset anlayışı nedeniyle Türkiye'de herkesin birbiriyle kavga ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu, geçmişte komşunun kimliğine bakılmazken bugün komşunun inancı ve yaşam tarzının sorgulandığını, herkesin adeta bir ajan gibi olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu, demokrasiyle tüm bunları ortadan kaldıracaklarını dile getirerek, "Senin kimliğin başımın üstünde. Senin inancın başımın üstünde. Senin yaşam tarzın başımın üstünde. Senin çocuğun işsizse, ona iş bulacağım. İşi ehline mi veriyorsun, başımın üstünde. İşi ehline vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Muhtarlık, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, taburcu oldu Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı         
18:29
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı         
17:32
Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi         
17:00
Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak         
16:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek         
16:11
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi         
14:48
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 18:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei