Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Haksızlık Etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım Saymış, Son Bir Yılda Hakkımda 168 Yazı Yazmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Erdoğan, haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün katıldığı bir televizyon yayınında söylediği "Abdülkadir Bey, köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabında bugün bir paylaşım yaptı. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin son bir yılda kendisi hakkında 168 yazı yazdığını belirten Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan, haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor."