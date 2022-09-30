Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Haksızlık Etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım Saymış, Son Bir Yılda Hakkımda 168 Yazı Yazmış - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Haksızlık Etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım Saymış, Son Bir Yılda Hakkımda 168 Yazı Yazmış

30.09.2022 20:09
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Haksızlık Etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım Saymış, Son Bir Yılda Hakkımda 168 Yazı Yazmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Erdoğan, haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Erdoğan, haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün katıldığı bir televizyon yayınında söylediği "Abdülkadir Bey, köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabında bugün bir paylaşım yaptı. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin son bir yılda kendisi hakkında 168 yazı yazdığını belirten Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan, haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdülkadir Selvi, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Haksızlık Etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım Saymış, Son Bir Yılda Hakkımda 168 Yazı Yazmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Haksızlık Etmişsin Abdülkadir Selvi'ye. Arkadaşlarım Saymış, Son Bir Yılda Hakkımda 168 Yazı Yazmış - Son Dakika
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