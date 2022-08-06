Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ Öğrencilerine: "Bu Kutlama Hakkınızdır, Gözlerinizden Öpüyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ Öğrencilerine: "Bu Kutlama Hakkınızdır, Gözlerinizden Öpüyorum"

06.08.2022 18:17
Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ Öğrencilerine: "Bu Kutlama Hakkınızdır, Gözlerinizden Öpüyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrim Stadyumu’nda mezuniyet kutlaması yapan ODTÜ öğrencilerine “Bu kutlama hakkınızdır, gözlerinizden öpüyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrim Stadyumu'nda mezuniyet kutlaması yapan ODTÜ öğrencilerine "Bu kutlama hakkınızdır, gözlerinizden öpüyorum" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında ODTÜ Devrim Stadyumu'nda öğrencilerin mezuniyet kutlamasından ANKA Haber Ajansı'nın canlı yayın görüntülerini paylaştı ve öğrencilere "Bu kutlama hakkınızdır, gözlerinizden öpüyorum" sözleri ile seslendi.

NE OLMUŞTU?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü Devrim Stadyumu'nda yapılması planlanan mezuniyet törenine izin verilmemişti. Rektörlük tarafından öğrencilere gönderilen yazıda; farklı grupların stadyumu protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler alındığı, mezuniyet törenlerinin bu nedenle Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı duyurulmuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız. Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!" açıklamasını yapmıştı.

ODTÜ öğrenciler ve mezunları, yasak kararının ardından rektörlüğün önünde; "6 Ağustos günü rektörlük mezuniyeti yapmayı üstlense de üstlenmese de Devrim Stadyumu'nda düzenleyeceğimiz mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu da dün akşam yaptığı sosyal medya paylaşımında; "Rektörlük yerleşkeye girişlere 'birinci derece aile yakını' kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok" demişti.

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Kaynak: ANKA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan ODTÜ Öğrencilerine: 'Bu Kutlama Hakkınızdır, Gözlerinizden Öpüyorum' - Son Dakika

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