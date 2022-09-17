Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi

17.09.2022 21:28
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Alem Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nde düzenlenen programda Karslı pazar esnafıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Alem Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nde düzenlenen programda Karslı pazar esnafıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir'de bugün Kars İli Digor İlçesi Alem Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nde düzenlenen programda pazar esnafıyla bir araya geldi. Pazar esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, esnafın sorunları için çözüm önerilerini anlattı.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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