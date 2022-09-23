"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Şehit Olan Askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan Rahmet Diliyorum - Son Dakika

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