Kılıçdaroğlu: Şehit Olan Askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan Rahmet Diliyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Şehit Olan Askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan Rahmet Diliyorum

23.09.2022 19:36
Kılıçdaroğlu: Şehit Olan Askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan Rahmet Diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu 'Benimle misiniz?' dedi, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Her zaman yanınızdayız Kılıçdaroğlu 'Benimle misiniz?' dedi, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Her zaman yanınızdayız Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Şehit Olan Askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan Rahmet Diliyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Şehit Olan Askerimiz Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'a Allah'tan Rahmet Diliyorum - Son Dakika
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