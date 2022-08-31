Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti

31.08.2022 18:44
Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Atakum Belediyesi Sanat Merkezini ziyaretinin ardından dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi.

Kılıçdaroğlu'nu havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Kılıçdaroğlu, burada bir basın mensubunun, "TEKNOFEST'e ilk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuna, "İlk defa katılıyorum, evet." yanıtını verdi.

Kacır ve Kılıçdaroğlu, daha sonra golf aracına binerek etkinliklerin düzenlendiği alana girdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti - Son Dakika

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