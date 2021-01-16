CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 72 ev kadını ile görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 72 ev kadını ile görüştü

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, ev kadınları ile bir araya geldi.

Farklı illerden 72 ev kadınının, yaşadıkları sosyal ve ekonomik sorunları anlattığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir eşlik etti.