Üye Girişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu Açıklaması

26.11.2021 16:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yatırım yaptıklarını söylüyorlar güzel, yatırım yapılsın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yatırım yaptıklarını söylüyorlar güzel, yatırım yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapıyorlar, yapılsın itirazımız yok ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı, benim torunlarım borçlandırılarak değil." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul'un kadim bir kent olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, açılan tesiste binlerce ton çöpün toplanacağını ve bunun çevreyi kirletmeden hizmet olarak halka döneceğini dile getirdi.

Bu kentin sadece İstanbulluların veya Türkiye'nin değil, dünyanın göz bebeği olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu kentteki insanların mutlu yaşamak istediklerini ancak aynı zamanda doğanın tahrip edilmesini istemediklerini ifade etti.

İstanbul Göztepe'de 1971-1982 yılları arasında bulunduğunu, o dönemde bölgede geniş yeşil alanlar olduğunu ve buralarda top oynadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ama bugün biraz acı ama ifade etmek zorundayım, beton ormanına dönüşen bir İstanbul var. Böyle bir İstanbul'u Sayın Başkan devraldı." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeşil alanlar yaratmaya çalıştığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Verilen mücadele, gösterilen çaba hepimizin takdirindedir. Bu tesisle doğayı koruduğunu söyledi Sayın Başkan. Evet, bu tesisle doğa korunmuş oluyor, bu önemlidir. Sera gazı salınımı azalmış oluyor, yine iklim için son derece değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza enerji sağlıyor aynı zamanda. Bu yine önemli bir hedef, yani artı hizmetler vermeye başlıyor. 'Enerji hatlarına giden parayı azaltıyoruz.' diyorsunuz, doğru biraz daha artılar geliyor sistemin içerisine. Yani belediye de buradan bir şeyler kazanıyor, artı istihdam yaratıyorsunuz. Burada yine insanlar gelecek, genç insanlar gelecek, işsizliği en azından bir şekliyle küçük de olsa katkı veriyor. Bunu anlatmamın nedeni şu: Yatırım yaptıklarını söylüyorlar güzel, yatırım yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapıyorlar, yapılsın itirazımız yok ama bu yatırımlar benim ödediğim vergilerle yapılmalı, benim torunlarım borçlandırılarak değil. Benim torunlarım borçlandırılıyorsa ben bu vergiyi neden şimdi ödüyorum? Artı bir şey daha var. Yatırım yapıyorlar gayet güzel. Yapsınlar, teşekkür ederiz. 'Kaça yapıyorsunuz bu yatırımları?' 'Efendim ticari sır bilmiyoruz, biz bilmiyoruz.' Niye bilmiyoruz? Benim parasını ödediğim bir yatırımın maliyetini ben neden bilmeyeyim? Devletin şeffaf, saydam olması lazım. Vatandaşına hesap verebilir nitelikte ve çerçevede hareket etmesi lazım. Bunlar da yok. Belediye başkanlarımızın ana hedefi, yaptıkları harcamanın her kuruşunun hesabını millete vermek."

"Kara kış fonu" önerisi

Ekonomideki sorunların belediyelerin yapacakları yatırımlar üzerinde negatif etkisi olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Daha ötesi, bu kışı vatandaş nasıl geçirecek?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her siyasetçinin üzerinde durması gereken temel konulardan birinin bu olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu kışı asgari ücretle geçinen bir kişi nasıl geçirecek? Çok iyi niyetlerle ülkeyi yönetenlere teklifte bulundum. 'Bir kara kış fonu kurun.' dedim. Bu fon vatandaşın en azından bu kışı rahat geçirebileceği bir ortamı sağlamak için çok değerli bir fon olabilir. Elektrik, doğal gaz, su parasını ödeyemeyen vatandaşlarımız çıkacaktır ve çıkacak. Bunlar için bugünden önlem alınması lazım. Gayet iyi niyetlerle kaynak da yer de imkan da söyledik. 'Bunu yaptığınız takdirde en azından ekonomi belli bir şekilde rayına girerse en azından bu kara kışı vatandaşlarımız biraz daha rahat atlatabilirler.' diye ifade ettim. Belediye başkanlarımız var olan hükümetin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. Kara kış fonu dolayısıyla 3 ve 16 Kasım tarihleri arasında 35 bin 407 aileye 3 milyon 180 bin 460 liralık nakdi yardım yaptılar. 215 bin 124 aileye 4 milyon 566 bin 916 liralık gıda yardımı yaptılar. 21 bin 271 aileye 9 milyon 504 bin 844 liralık 4 bin 597 ton kömür dağıttılar. 108 bin 708 aileye 3 milyon 217 bin liralık eğitim yardımında bulundular. 60 bin 324 aileye 1 milyon 21 bin 66 liralık ulaşım yardımı sağladılar. 291 ailenin 54 bin 870 liralık elektrik faturası ödendi. 3 bin 638 ailenin 153 bin 831 liralık su parası ödendi. 198 ailenin 64 bin 546 liralık doğal gaz faturası ödendi."

"Kaynaklarımızı halkımız için seferber edeceğiz"

Belediye başkanlarına Türkiye genelinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Onun vebalini birileri çeker ama biz o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmesine az kaldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, 6 ay içinde ekonominin çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Memlekete huzur, bereket ve güzellik getirmeye kararlı olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "hizmeti yapan, yatırımı bitiren, temeli atanlara" şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş'a da Allah'tan rahmet diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Yatırım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı 17:21 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi İzmir'de Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlattı 17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kalesi İzmir'de Ecevit'e kasa fırlatılma olayını hatırlattı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak 15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin

Son Dakika Haberleri
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
17:06 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım
16:49 Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
16:40 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan olaylar
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
16:27 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
16:03 Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek
UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi         
17:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:14
Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı         
15:55
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı         
12:57
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 17:30:30. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement