Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailesine Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailesine Ziyaret

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sinan Yaylı'nın ailesinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Molla Fenari Mahallesi'ndeki eve geldi.

Şehidin babası Ahmet ve annesi Hacer Yaylı ile görüşen Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından evden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Bursa, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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