CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SADAT Genel Merkezi önünde açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SADAT Genel Merkezi önünde açıklama yaptı Açıklaması

13.05.2022 19:21
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SADAT Genel Merkezi önünde açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SADAT) Beylikdüzü'ndeki genel merkez binası önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SADAT) Beylikdüzü'ndeki genel merkez binası önünde açıklama yaptı.

???????Kılıçdaroğlu ve partililer, SADAT'ın genel merkez binasının bahçe girişinde beklerken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bahçede bulunan kişilere içeride yetkili olup olmadığını sorarak, "Kemal Kılıçdaroğlu çay içmeye, birkaç soru sormaya geldi." dedi.

İçeride bir yetkili olmaması üzerine SADAT'dan ayrılan Kılıçdaroğlu, bu sırada yaptığı açıklamada, "Şunu herkesin bilmesini isterim. Türkiye asla paramiliter kurumlara, kuruluşlara, kişilere teslim edilemez. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT, bir paramiliter kuruluştur ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar." ifadelerini kullandı.

"Korkanlar, kapılarını açmayanlardır"

CHP'nin demokratik yollarla ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı göstereceğini aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır. Bunu bütün Türkiye'ye, halkımıza açık ve net ifade ediyorum. Biz, CHP'yiz, biz Kuvayımilliyeciyiz. Biz SADAT'çılardan, öyle tetikçilerden korkacak kişiler değiliz. Korkanlar, kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik, kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva, onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

SADAT'a, CHP kadın milletvekilleri de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekiliyle geldiklerini, basına bilgi vermediklerini, kişileri de rencide etmek istemediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı, tutarlı bir anlayışla geliyoruz. Size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz, bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor, kaynaklarınız nedir, paralarınız nedir, kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz, kaç tane teröristi yetiştirdiniz, bu teröristler, bu sabotajcılar şu anda Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde nerede bunlar? Öğrenmek istedik ama kapılarını korkudan kapattılar. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de hiç kimse unutmasın, bu ülkede CHP var." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra buradan ayrıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, SADAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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