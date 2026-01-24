CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaffar Okkan\'ı Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25 yıl önce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı andı. Özel, şunları kaydetti:

"Bir suikast sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygı ve minnetle anıyorum."