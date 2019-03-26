Son Dakika Haberleri: CHP Grup Başkanvekili Özel, Milas'ta

CHP Grup Başkanvekili Özel, Milas'ta

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muğla'nın Milas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muğla'nın Milas ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Özel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyelerini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mehmet Sarban ve gazilerle görüşen Özel, parti olarak gazilere her zaman değer verdiklerini, sorunlarının çözümü için birçok girişimde bulunduklarını söyledi.

Ardından partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada, Milas Belediye Başkan Adayı Muhammet Tokat ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Osman Gürün'e destek istedi.

Adayları Tokat'ın çabasını, gayretini, insana dokunan, gönül gönüle olan siyasetini, buranın bir evlatlarına olan yakın ilgisini, partizanlık yapmamasını yakından takip ettiklerine dikkati çeken Özel, adaylarının bu süreçteki konuşmalarında hep sevgi dili ve umut siyaseti olduğunu kaydetti.

Özel, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Özgür Özel, Muğla, Cumhuriyet Halk Partisi, Milas, Güncel
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