CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde gündeme gelebilecek olası başkanvekilliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, mevcut İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın parti üyeliğini sürdürdüğünü ve olası bir seçimde CHP’nin adayı olabileceğini ifade etti.

“İBB YÖNETİMİ CHP’DE KALMALI”

Gazete Pano’nun sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP’de kalması gerektiğini belirtti. Seçmen iradesine vurgu yapan Yüksel, “Bu hem siyasetin doğasına saygıdır, hem seçmenin tavrına ve iradesine saygıdır” dedi.

DİSİPLİN SÜRECİ İDDİALARINA YANIT

Mevcut İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın CHP üyeliğini sürdüreceğini beyan ettiğini aktaran Yüksel, olası bir başkanvekilliği seçiminde Aslan’ın aday gösterilip gösterilmeyeceğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

“CHP üyesi olduğu sürece tabii ki olabilir. Nuri Aslan hakkında herhangi bir disiplin süreci gündemimizde yok.”

GRUP AYRILIKLARI SONRASI MECLİS ARİTMETİĞİ GÜNDEMDE

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yaşanan son gelişmeler meclis aritmetiğini ve yönetim dengelerini yeniden tartışmaya açtı. Yeni Parti ve DEM Parti kökenli bazı meclis üyelerinin CHP grubundan ayrılma kararı almasıyla birlikte, belediye meclisindeki güç dağılımı ve olası başkanvekilliği seçimi senaryoları siyasi gündemin üst sıralarına taşındı.