CHP Kadın Kolları'ndan Tutuklu Belediye Başkanlarına Destek
Politika

CHP Kadın Kolları'ndan Tutuklu Belediye Başkanlarına Destek

11.02.2026 13:53
Asu Kaya, tutuklu CHP'li belediye başkanları için basın açıklaması yaptı, hükümeti eleştirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin Kadın Kolları üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde tutuklu belediye başkanları için basın açıklaması yaptı.

Haklarındaki soruşturmalar sebebiyle bazı CHP'li belediye başkanlarının tutuklu olduğunu hatırlatan Kaya, soruşturmalar üzerinden hükümeti eleştirdi.

Tutuklananların ailelerinin de cezalandırıldığını, hedef alındığını ileri süren Kaya, Bakanlığın bu iddialara karşı sessiz kaldığını savundu.

Partisinin bir iktidar yürüyüşü içinde olduğunu, bahse konu belediye başkanlarının da kararlılıkla bu yürüyüşe destek verdiğini aktaran Kaya, "Gerçeklik, sadece işini yaptığı için tek başına büyüttüğü evladının doğum gününde gözaltına alınıp, demir kapıların arkasına konulan ama yine de geri adım atmayan kadınların hakikat mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları'ndan Tutuklu Belediye Başkanlarına Destek - Son Dakika

