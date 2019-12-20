CHP Kırkağaç'ta yeni başkan Özcan Kaçar - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Kırkağaç'ta yeni başkan Özcan Kaçar - Son Dakika

CHP Kırkağaç'ta yeni başkan Özcan Kaçar

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Kırkağaç İlçe Teşkilatının gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkanlık seçimini Özcan Kaçar kazandı.

CHP Kırkağaç'ta yeni başkan Özcan Kaçar, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Kırkağaç İlçe Teşkilatının gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkanlık seçimini Özcan Kaçar kazandı.


CHP Kırkağaç İlçe Kongresinde daha önce CHP'de ilçe başkanlığı görevinde bulunan ve ardından partisinin belediye başkanı adayı olan Özcan Kaçar ile mevcut Başkan Kadriye Öztekin başkanlık için yarıştı. 88 delegenin 51'inin oyunu alan Özcan Kaçar partinin yeni ilçe başkanı oldu.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 22. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, önceki dönem CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Soma Belediye Başkan adayı Abdullah Saka, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ile çok sayıda partili katıldı.


Kongrede yapılan konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. 88 delegenin oy kullandığı olağan genel seçimi, 51 oy alan Özcan Kaçar kazanırken, Kadriye Öztekin'e ise 37 oy çıktı.


Seçimden zaferle ayrılan Kaçar, "Demokrasi şölenimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Bu yarışı kazanmak bize nasip oldu, kaybeden olmadı bu seçimi CHP kazandı. Partimizi iktidara götürmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi. - MANİSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu
CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı Bakan Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye ilişkin açıklama yaptı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Son Dakika Haberleri
17:30 Üniversite öğrencileri dünya sorunlarına çözüm için buluştu - Son Dakika
17:30 Bir evde çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:30 Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
17:30 Boeing'in yeni kapsülü uzaya fırlatıldı - Son Dakika
17:25 Kadına yönelik şiddet konuşuldu - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:34:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Kırkağaç'ta yeni başkan Özcan Kaçar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]