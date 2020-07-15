CHP'li Adıgüzel, fındık fiyatının en az 25 lira olmasını istedi - Son Dakika

CHP'li Adıgüzel, fındık fiyatının en az 25 lira olmasını istedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyatlarında oyun oynandığını öne sürerek, "Fındık fiyatı en az 25 lira olmalıdır.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyatlarında oyun oynandığını öne sürerek, "Fındık fiyatı en az 25 lira olmalıdır." dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki grup toplantısında fındık taban fiyatıyla ilgili partinin ve halkın beklentisini açıkladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, taban fiyatın 25 lira olması gerektiğini belirttiğini dile getiren Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisinin, kısa süre önce geçen yılın fındığını 24 liraya satışa sunduğunu, 20 bin ton için olan satışa 400 bin tonluk talep geldiğini anlattı.

Fındık fiyatının bugünlerde 19 liraya kadar düşürüldüğünü öne süren Adıgüzel, bu konuda Meclis'te CHP adına araştırma önergesi verdiğini bildirdi.

Cumhur İttifakının önergeye genel olarak red oyu verdiğini belirten Adıgüzel, onların "fındıkta oyun yapan İtalyan bir şirket adına ellerini havaya kaldırdığını" savundu.

"Fındık fiyatının düşük açıklanması için oyun içindeler." diyen Adıgüzel, üreticiden bu oyuna gelmemesini istedi.

Adıgüzel, bu sene rekoltenin az olduğunu ve depolarda fındıktan üretilmiş mamül kalmadığını belirterek, "Önümüzdeki dönem, fındık fiyatının 30 liraları aşacağı dönemdir. Fındık fiyatı en az 25 lira olmalıdır. Üretici fındığın dalından tutmadan bu fiyat açıklanmalıdır." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, fındık fiyatları, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Adıgüzel, fındık fiyatının en az 25 lira olmasını istedi - Son Dakika

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:41:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Adıgüzel, fındık fiyatının en az 25 lira olmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]