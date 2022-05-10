CHP'li Akın: "Atatürk Havalimanı'nın Yıkılması Türkiye'ye İhanet Anlamına Gelecektir" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Atatürk Havalimanı'nın yıkılması için yapılan ihaleye tepki göstererek, "Atatürk Havalimanı'nı seçime bu kadar kısa bir süre kala yıkmaya hazırlanan AK Parti, olası bir iktidar değişikliğinde kendi yandaş şirketleri tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nın etkilenmemesini amaçlıyor... İşler durumda olan ve izin verilmesi durumunda tarifeli uçuşların da başlayabileceği Atatürk Havalimanı'nın sebepsiz yere yıkılması Türkiye'ye ihanet anlamına gelecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Atatürk Havalimanı'nın yıkılması için pazarlık usulüyle ihale yapılmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Akın, şöyle dedi:

"ATATÜRK HAVALİMANI'NI YIKMAK TÜRKİYE'YE İHANETTİR"

"İktidara yakın şirketlerin işlettiği İstanbul Havalimanı'nın etkilenmemesi amacıyla işler durumdaki Atatürk Havalimanı'ndaki tarifeli seferler 3 yıl önce durdurulmuştu. AK Parti iktidarının pandemiyi bahane ederek alternatif pek çok yer bulunmasına karşın Atatürk Havalimanı'ndaki pistin üzerine hastane yapması büyük bir zarara neden olurken, kamuoyuna yansıyan haberlere göre havalimanının tamamen yıkılması için ihale yapıldığı ortaya çıktı. İşler durumda olan ve izin verilmesi durumunda tarifeli uçuşların da başlayabileceği Atatürk Havalimanı'nın sebepsiz yere yıkılması Türkiye'ye ihanet anlamına gelecektir.

"SEÇİM ÖNCESİ YIKIM İÇİN ACELE EDİLMESİ MANİDAR"

Türkiye'de mevcut ekonomik ve siyasi konjonktür dikkate alındığında, olası bir erken seçim ihtimali pek çok kesim tarafından dile getirilmektedir. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda da yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Haziran 2023'te ülkemizde Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler gerçekleştirilecektir. Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala; Atatürk Havalimanı'nın tamamen yıkılması için acele edilmesi manidardır. AK Parti kendi yandaş şirketleri tarafından işletilen yeni havalimanının etkilenmemesi için olası bir iktidar değişikliğinde işler durumdaki Atatürk Havalimanı'nı yıkarak tekrar açılmamasını amaçlamaktadır.

"YIKIM KARARI TAMAMEN SİYASİ BİR TERCİHTEN OLUŞUYOR"

İşler durumda olan Atatürk Havalimanı'nın yıkılması ülkemizdeki en önemli ulaşım tesislerinden birinin tamamen yok olması anlamına gelecektir. Atatürk Havalimanı'nın hiçbir sebep yokken tamamen siyasi bir tercihle yıkılması kamuya büyük bir zarar oluşturacaktır. Henüz yılbaşında yaşanan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kalan iktidar temsilcileri aldıkları bu karar nedeniyle kamu vicdanında hesap vereceklerdir."