CHP'li Akın, yüz yıllık atıkları gündeme taşıdı - Son Dakika

CHP'li Akın, yüz yıllık atıkları gündeme taşıdı

16.10.2020 11:09
CHP'li Akın, yüz yıllık atıkları gündeme taşıdı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'in Balya ilçesinde yüz yıldır doğada bulunan maden atıklarını gündeme taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'in Balya ilçesinde yüz yıldır doğada bulunan maden atıklarını gündeme taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1900'lü yıllarda Balya'da kurşun madenleri işletilerek geriye milyonlarca ton zehirli posa ve cüruf bırakıldığını, bunun çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini hatırlattı. "Fransız şirketi geride 4 milyon ton atık ve cüruf bıraktı. Bu atıkların zararlı etkileri hala sürüyor" diyen Ahmet Akın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkları göreve çağırdı. Ahmet Akın, "Yüzyıllık kurşun atıkları Balya'nın kaderi olamaz. Balyalıların çığlıklarına kulak verin" diye konuştu.

Ahmet Akın, Balıkesir'in bir çok yerinde ve özellikle Balya'da madencilik faaliyetleri nedeniyle bugün de çevre ve insan sağlığı sorunları yaşandığına dikkat çekti. Madenciliğe karşı olmadıklarını dile getiren Ahmet Akın, şunları söyledi: "Bugün Balya Orhanlar'da altın madeni arayışları var. Vatandaşlarımız endişeli. Yine Koyuneri'nde madencilik faaliyetleri nedeniyle çevre kirliliği yaşanıyor. Balıkesir'in bir hayvancılık ve tarım kenti olduğunu unutmadan madencilik faaliyetleri yürütülmeli. Madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına ya da yenilenmesine yönelik önlemler alınmalı ve en önemlisi madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda ilgili halkının da katılımı sağlanmalıdır" dedi. - BALIKESİR

CHP'li Akın, yüz yıllık atıkları gündeme taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Balıkesir, Balya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li Akın, yüz yıllık atıkları gündeme taşıdı - Son Dakika

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