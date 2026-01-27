CHP'li Asu Kaya: Emeklilerin Zamanı Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP'li Asu Kaya: Emeklilerin Zamanı Geldi

27.01.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asu Kaya, Osmaniye'de emeklilerin sorunlarına dikkat çekti ve seçim çağrısı yaptı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Emeklilerin geçim sıkıntısını anlattığı Kaya, "'Emekliyi tabuta koyuyorsunuz' dedik, döndüler o tabuta saldırdılar. Şimdi bu iktidardan daha ne bekleyebilir ki? Türkiye'de 16 milyon emekli var. Emeklilerin artık bir ders vermesinin zamanı geldi" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kent merkezinde vatandaş ziyaretinde bulundu, sıkıntıları dinledi.

Emekli vatandaş Asu Kaya'ya derdini, "Ben emekli olduğumda maaşımla 13 tane çeyrek alıyordum. Şimdi 3 tane alamıyorum. Ülkemizin geldiği hal bu. Altın yenmiyor ama yiyecek yerinde durmuyor. Ben neye göre yapayım hesabımı?" dedi.

Osmaniyeli 72 yaşındaki bir vatandaş da, "Cumhuriyet tarihinin en kötü yönetimini yaşıyorum. 40 yıl devlette çalıştım. Hizmet verdim. Maaşım 28 bin 450 lira. Hakkım bu değil ama sandık gelince görecekler" ifadelerini kullandı.

"Sandık önümüze geldiği zaman bunlar gidecek"

Seçim sandığının önüne gelmesini isteyen emekli yurttaş şunları söyledi:

"Ben 2000 yılında emekli oldum. 1,5 asgari ücret alıyordum. Şimdi asgari ücret bizi solladı. Şu an maaşım 21 bin lira oldu. Nasıl geçinilir anlatsınlar. 'Garibanlar getirdi buraya, yine onlar getirecekler bizi' diye bekliyorlar ama garibanlar götürecek, haberleri olsun. Bizim hakkımız bu değil. 2008'de çıkarttığı yasayla benim yüzde 70 ile ayrıldığım emekli kök maaşımı yüzde 32'ye düşürdü. Yani şu an ben 42 bin lira maaş alacağım yerde 21 bin lira alıyorum. Allah izin verirse en kısa zamanda sandık önümüze geldiği zaman bunlar gidecek, çare yok."

Erken seçim çağrısı yapan emekli vatandaş da, "Emeklinin hali ne olacak? Bir şey yapamayacaklar mı? Verdikleri 20 bin lirayla nasıl geçinilecek söylesinler, biz de o şekilde geçinelim. Bu saatten sonra seçim istiyoruz. Erken seçim istiyoruz. Emekli erken seçim istiyor" dedi.

"Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri itiraz ettik"

Emeklilerin artık iktidara bir ders vermesi gerektiğini söyleyen Asu Kaya ise şunları kaydetti:

"Kapıyı kapattılar. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Meclis'te oylandı. İktidarın oylarıyla maalesef emekli maaşları artık Meclis'ten geçti. Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri itiraz ettik. 'Emekliyi tabuta koyuyorsunuz' dedik. Geri döndüler o tabuta saldırdılar. Şimdi bu iktidardan daha ne bekleyebilir ki? Bu işin bir çözümü var. Şu an Türkiye'de 16 milyon emekli var. Emeklilerin artık bir ders vermesinin zamanı geldi."

"Biz 32 milyon emekli bunları bertaraf ederiz"

Kaya'nın sözlerinin ardından konuşan emekli başka bir yurttaş ise, "Bakın, nasıl görünüyorum? Üzgün solgun, yıpranmış, yürüyemez hale gelmiş bir emekliyim. Geçinemeyen bir emekliyim. Bize verdikleri üç kuruşu çok görüyorlar. Üç kuruş gözlerine çakılsın. Allah'tan reva mı bu? Biz insan değil miyiz? Allah'tan korkan bunu yapmaz. Sayın Bahçeli desteğini veriyor. Ama çıkıp 'Bu emeklinin hakkını ver' demiyor, diyemiyor. Biz emekliler var ya kendimizi bilsek tanısak, 16 milyon emekli çarp 2 ile 32 milyon emekli yapar, biz bunları bertaraf ederiz. Ama maalesef biz birbirimize sahip çıkmıyoruz. Allah bunları ıslah etsin." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Asu Kaya: Emeklilerin Zamanı Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:23:33. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Asu Kaya: Emeklilerin Zamanı Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.