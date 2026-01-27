CHP'li Asu Kaya: Emeklilerin Zamanı Geldi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Emeklilerin geçim sıkıntısını anlattığı Kaya, "'Emekliyi tabuta koyuyorsunuz' dedik, döndüler o tabuta saldırdılar. Şimdi bu iktidardan daha ne bekleyebilir ki? Türkiye'de 16 milyon emekli var. Emeklilerin artık bir ders vermesinin zamanı geldi" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kent merkezinde vatandaş ziyaretinde bulundu, sıkıntıları dinledi.

Emekli vatandaş Asu Kaya'ya derdini, "Ben emekli olduğumda maaşımla 13 tane çeyrek alıyordum. Şimdi 3 tane alamıyorum. Ülkemizin geldiği hal bu. Altın yenmiyor ama yiyecek yerinde durmuyor. Ben neye göre yapayım hesabımı?" dedi.

Osmaniyeli 72 yaşındaki bir vatandaş da, "Cumhuriyet tarihinin en kötü yönetimini yaşıyorum. 40 yıl devlette çalıştım. Hizmet verdim. Maaşım 28 bin 450 lira. Hakkım bu değil ama sandık gelince görecekler" ifadelerini kullandı.

"Sandık önümüze geldiği zaman bunlar gidecek"

Seçim sandığının önüne gelmesini isteyen emekli yurttaş şunları söyledi:

"Ben 2000 yılında emekli oldum. 1,5 asgari ücret alıyordum. Şimdi asgari ücret bizi solladı. Şu an maaşım 21 bin lira oldu. Nasıl geçinilir anlatsınlar. 'Garibanlar getirdi buraya, yine onlar getirecekler bizi' diye bekliyorlar ama garibanlar götürecek, haberleri olsun. Bizim hakkımız bu değil. 2008'de çıkarttığı yasayla benim yüzde 70 ile ayrıldığım emekli kök maaşımı yüzde 32'ye düşürdü. Yani şu an ben 42 bin lira maaş alacağım yerde 21 bin lira alıyorum. Allah izin verirse en kısa zamanda sandık önümüze geldiği zaman bunlar gidecek, çare yok."

Erken seçim çağrısı yapan emekli vatandaş da, "Emeklinin hali ne olacak? Bir şey yapamayacaklar mı? Verdikleri 20 bin lirayla nasıl geçinilecek söylesinler, biz de o şekilde geçinelim. Bu saatten sonra seçim istiyoruz. Erken seçim istiyoruz. Emekli erken seçim istiyor" dedi.

"Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri itiraz ettik"

Emeklilerin artık iktidara bir ders vermesi gerektiğini söyleyen Asu Kaya ise şunları kaydetti:

"Kapıyı kapattılar. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Meclis'te oylandı. İktidarın oylarıyla maalesef emekli maaşları artık Meclis'ten geçti. Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri itiraz ettik. 'Emekliyi tabuta koyuyorsunuz' dedik. Geri döndüler o tabuta saldırdılar. Şimdi bu iktidardan daha ne bekleyebilir ki? Bu işin bir çözümü var. Şu an Türkiye'de 16 milyon emekli var. Emeklilerin artık bir ders vermesinin zamanı geldi."

"Biz 32 milyon emekli bunları bertaraf ederiz"

Kaya'nın sözlerinin ardından konuşan emekli başka bir yurttaş ise, "Bakın, nasıl görünüyorum? Üzgün solgun, yıpranmış, yürüyemez hale gelmiş bir emekliyim. Geçinemeyen bir emekliyim. Bize verdikleri üç kuruşu çok görüyorlar. Üç kuruş gözlerine çakılsın. Allah'tan reva mı bu? Biz insan değil miyiz? Allah'tan korkan bunu yapmaz. Sayın Bahçeli desteğini veriyor. Ama çıkıp 'Bu emeklinin hakkını ver' demiyor, diyemiyor. Biz emekliler var ya kendimizi bilsek tanısak, 16 milyon emekli çarp 2 ile 32 milyon emekli yapar, biz bunları bertaraf ederiz. Ama maalesef biz birbirimize sahip çıkmıyoruz. Allah bunları ıslah etsin." dedi.