CHP'li Aygun: Depo Hırsızlıkları Artıyor

22.01.2026 18:23
CHP'li Aygun, hububat silolarındaki hırsızlıkları ve çiftçilerin mağduriyetini gündeme getirdi.

(TBMM) - CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, hububat silo depolarında büyük hırsızlıkların görüldüğünü ifade ederek, "Ülkemizde her alanda büyük bir çürümüşlük, soygun, usulsüzlük, yolsuzluk var. Çiftçimiz perişan. Kuraklık geçirdi, zirai don geçirdi. Bir de depo vurgunları üzerinden ürününü saklayacak yer bulamıyor. Ticaret Bakanı Sayın Bolat'ı hemen harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

Aygun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanlığı'ndaki adli emanetlerde yaşanan soygunları anımsattı. Hububat silo depolarında da büyük hırsızlıkların görüldüğünü söyleyen Aygun, lisanslı silolardaki ürünlerin takip edilemediğini ifade etti.

Aygun, "Aralık ve ocak ayında arka arkaya Konya ve Mardin'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kiraladığı iki büyük depodaki hububat çalındı. Çiftçilerin kimseye güveni kalmadı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı göreve çağıran Aygun, acil denetim istedi. CHP'li Aygun, ülkede yaşanan soygun düzenine işaret ederek, "Ülkemizde her alanda büyük bir çürümüşlük, soygun, usulsüzlük, yolsuzluk var" dedi. İstanbul Büyükçekmece'de adli emanetten 50 kilo altın ve 25 kilo gümüşün çalınması gibi soygunların tarım sektöründe de yaşandığını anlatan Aygun, lisanslı silo depolarında büyük bir denetim sorunu olduğunu kaydetti.

"TMO'yu 500 milyon lira dolandıran kişi yurt dışına gitti"

Aygun, geçen hafta Mardin'de 137 bin tonluk buğday vurgunu yaşandığını aktararak, nitelikli zimmet çerçevesindeki bu olay sonucunda pek çok iş insanının tutuklandığını anımsattı. Aralık 2025'te de Konya'nın Yunak ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kiraladığı depodaki 500 milyon lira değerindeki hububatın depo sahibi tarafından çalındığını kaydeden Aygun, söz konusu kişinin yurt dışına kaçtığını belirtti.

Aygun, TMO'nun yıllık 40 milyon lira bedelle kiraladığı depolardaki yüklü arpa, buğday, mısır gibi ürünlerin çalınarak piyasada satıldığını, satanların da rahatça yurt dışına kaçtığını belirterek, "Çiftçimiz perişan. Kuraklık geçirdi, zirai don geçirdi. Bir de depo vurgunları üzerinden ürününü saklayacak yer bulamıyor" dedi.

Ülke genelinde 300 lisanslı depo olduğunu, bunların Ticaret Bakanlığı'ndaki 10 denetçiyle denetlenemeyeceğini belirten Aygun, depodaki birinci sınıf ürünlerin üçüncü sınıf ürünler ile değiştirildiği yönünde ihbarlar geldiğini de ifade etti.

"Ticaret Bakanı Sayın Bolat'ı hemen harekete geçmeye çağırıyorum"

Aygun, görevini layığıyla yapan lisanslı depocular olduğunu ancak aradaki çürük isimlerin sektöre zarar verdiğini söyledi. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde geçen yıl değişiklik yapılarak, Denetim Kurulu oluşturulduğunu anımsatan Aygun, şöyle devam etti:

"İçinde TMO, TOBB ve bakanlık yetkililerinin olduğu kurul oluşturulacaktı ancak halen bir kurul göremedik. Lisanslı depolarda bilgi sistemi kurulacak. Seviye ölçüm sistemi oluşturulacak. Lisanslı depolarda saklanan hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ile bakanlıkça belirlenen diğer ürünlerin miktarlarının tespitine yönelik kriterler oluşturulacak. Depolarda sensörler olacak. Bu mahsullerin iz kayıtları geriye dönük izlenebilecek ama altı ay geçmesine karşın bir sistem oluşturulmadı ki depo vurgunları sürüyor. Acil önlem istiyoruz."

CHP'li Aygun, mevcut yapıda Türkiye genelindeki depolarda saklanan ürünlere ilişkin izleme yapılamadığını, hangi depoda kaç ton ürün olduğunun bilinmediğini belirterek, "Ticaret Bakanı Sayın Bolat'ı hemen harekete geçmeye çağırıyorum. Lütfen çiftçilerimizi daha fazla üzmeyin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

