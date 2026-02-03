CHP'li Bulut: Enflasyon Kağıtta Düşüyor, Sokakta Sefalet Artıyor - Son Dakika
CHP'li Bulut: Enflasyon Kağıtta Düşüyor, Sokakta Sefalet Artıyor

03.02.2026 11:36
CHP'li Burhanettin Bulut, Ocak enflasyonunu eleştirerek fiyatların yükseldiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyonunun ardından, "Herkes biliyor çarşıda, pazarda, markette fiyatlar ateş pahası. Maaş her gün eriyor, kira uçuyor, mutfakta tencere kaynamıyor. Enflasyon kağıtta düşüyor ama sokakta sefalet artıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyonuna dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Memurun, emeklinin cebine el atan Saray'ın yankesicisi TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65. Oysa herkes biliyor çarşıda, pazarda, markette fiyatlar ateş pahası! Maaş her gün eriyor, kira uçuyor, mutfakta tencere kaynamıyor. Enflasyon kağıtta düşüyor ama sokakta sefalet artıyor."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut: Enflasyon Kağıtta Düşüyor, Sokakta Sefalet Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:12
