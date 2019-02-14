Son Dakika Haberleri: CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığını ziyaret ederek, başkan Nuri Murat ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.

CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanlığını ziyaret ederek, başkan Nuri Murat ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Sendika Şube Başkanı Nuri Murat, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşıladığı CHP'li Gökçe'ye seçimlerde başarılar diledi. Sendika Başkanı Murat,1956 yılında kurulan fabrikanın kapatılma ile bir dönem karşı karşıya kaldığını belirterek, "Türkiye'de birçok fabrikamız satıldı. Ancak, bu mücadele de dik durduğumuz için, bizim fabrikamız kaldı. Gerçekten iktidarı, muhalefeti ile fabrikamızın devamı konusunda Malatya dik durdu" dedi.

Murat, 550 bin tonluk pancar ekim kotasının bu yıl dolacağını belirtirken, özellikle Boztepe barajının faaliyete girmesi sonrası üretimin çok iyi bir düzeye geldiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ise ziyarette, toplum olarak, değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek " Şeker Fabrikası da bu noktada sembol bir değerimizdir. Sahibi bu millettir" ifadelerini kullandı.

16 yıldır Malatya da AK Parti'nin hem yerelde, hem genelde tüm iktidar gücünü elinde tuttuğunu belirten Gökçe, "Kaynakları doğru kullanmadılar. Büyükşehir belediyesi,büyük bir borç içerisinde. Soruyoruz Battalgazi'ye, açıkla gelirini giderini diyoruz, 'borcum yok' diyor. Nasıl borcun yok, açıkla bir görelim şeffaf ol diyoruz. Şimdilerde -evet borcumuz var ama borcun karşılığında kaynakta var diyorlar. Borcun varsa bu kadar borcum var?, kaynağın var ise açıkla nedir ve ne kadardır ? Şeffaf olalım hepimiz. 2018 yılının bütçesiyle ilgili ne iki merkez ilçede, ne büyükşehir de açıklanan hiçbir şey göremiyoruz. İsraf, hat safhada. Malatyamız perişan edildi" şeklinde konuştu.

Gökçe ve beraberindeki heyet, daha sonra Atatürk Caddesinde, esnafları ziyaret ederek, sorunları dinledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

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