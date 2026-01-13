CHP'li Kanko: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Kanko: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye ediyor

13.01.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanko, AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirerek borç sarmalının Türkiye'yi sardığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştirerek, "Bu ülke, üretimi değil faizi, emeği değil rantı, halkı değil sermayeyi önceleyen bir anlayışla yönetiliyor. Sonuç ortada: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye etmeye çalışıyor" dedi. Banka borcu nedeniyle icraya verilen yurttaş sayısının arttığını söyleyen Kanko, "2026 yılının yalnızca ilk 10 gününde icra dairelerine 243 bin yeni dosya geldi" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, yaptığı açıklamada, vatandaşın bankalara ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam finansal borcunun 6 trilyon 96 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu tablo, ekonominin çarklarının değil, borç sarmalının döndüğünü gösteriyor. Bu ülke, üretimi değil faizi, emeği değil rantı, halkı değil sermayeyi önceleyen bir anlayışla yönetiliyor. Sonuç ortada: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye etmeye çalışıyor" dedi.

"Bu ülkenin insanları borçla, icrayla, işsizlikle yaşamaya mahküm değildir"

Ocak–Kasım 2025 döneminde yaklaşık 2 milyon vatandaşın bankalar tarafından icraya verildiğini kaydeden Kanko, "2026 yılının yalnızca ilk 10 gününde icra dairelerine 243 bin yeni dosya geldi" ifadesini kullandı.

2025 yılında en az 1 milyon 842 bin kişinin işinden çıkarıldığı için İş-Kur'a başvurduğunu hatırlatan Kanko, "Bu sadece resmi rakam. Başvurmayan, kayda girmeyen yüz binlerce işsiz bu tabloya dahil bile değil. Bu ülkenin insanları borçla, icrayla, işsizlikle yaşamaya mahküm değildir. Türkiye'nin ihtiyacı Saray'dan yönetilen faizci bir düzen değil; halktan, emekten ve üretimden yana bir ekonomi politikasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu adaletsiz düzenle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kanko: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:47:47. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Kanko: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.