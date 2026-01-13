CHP'li Kanko: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye ediyor

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştirerek, "Bu ülke, üretimi değil faizi, emeği değil rantı, halkı değil sermayeyi önceleyen bir anlayışla yönetiliyor. Sonuç ortada: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye etmeye çalışıyor" dedi. Banka borcu nedeniyle icraya verilen yurttaş sayısının arttığını söyleyen Kanko, "2026 yılının yalnızca ilk 10 gününde icra dairelerine 243 bin yeni dosya geldi" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, yaptığı açıklamada, vatandaşın bankalara ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam finansal borcunun 6 trilyon 96 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu tablo, ekonominin çarklarının değil, borç sarmalının döndüğünü gösteriyor. Bu ülke, üretimi değil faizi, emeği değil rantı, halkı değil sermayeyi önceleyen bir anlayışla yönetiliyor. Sonuç ortada: Saray ekonomisi vatandaşı borçla terbiye etmeye çalışıyor" dedi.

"Bu ülkenin insanları borçla, icrayla, işsizlikle yaşamaya mahküm değildir"

Ocak–Kasım 2025 döneminde yaklaşık 2 milyon vatandaşın bankalar tarafından icraya verildiğini kaydeden Kanko, "2026 yılının yalnızca ilk 10 gününde icra dairelerine 243 bin yeni dosya geldi" ifadesini kullandı.

2025 yılında en az 1 milyon 842 bin kişinin işinden çıkarıldığı için İş-Kur'a başvurduğunu hatırlatan Kanko, "Bu sadece resmi rakam. Başvurmayan, kayda girmeyen yüz binlerce işsiz bu tabloya dahil bile değil. Bu ülkenin insanları borçla, icrayla, işsizlikle yaşamaya mahküm değildir. Türkiye'nin ihtiyacı Saray'dan yönetilen faizci bir düzen değil; halktan, emekten ve üretimden yana bir ekonomi politikasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu adaletsiz düzenle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.