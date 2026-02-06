CHP'li Karaca: Çiftçilere Destek Ödemeleri Henüz Yapılmadı

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, üretim destek ödemelerinin çiftçilere henüz verilmediğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu. Karaca, "Hububat başta olmak üzere temel üretim desteği adı altındaki tüm destekleri üretim sezonunda ödemeyi vadettiğiniz ama hala ödemediğiniz 2025 üretim destek ödemelerini derhal yapın" ifadelerini kullandı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Denizlili çiftçilerin kendilerini her gün aradığını belirten Karaca, sahada yaptıkları ziyaretlerde de üreticilerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gördüklerini dile getirdi.

Çiftçilerin en temel sorununun, iktidar tarafından taahhüt edilen destek ödemelerinin yapılmaması olduğunu vurgulayan Karaca, temel üretim desteklerinin zamanında ödenmediğine dikkati çekti.

Temel üretim desteği adı altında yapılan ödemelerin, üretim sezonunda yapılacağının vaat edildiğini hatırlatan Karaca, "Temel üretim desteği adı altında isimlendirdikleri ve iktidarın üretim sezonunda ödemeyi taahhüt ettikleri, vadettikleri çiftçilere temel üretim destekleri Ocak 2026'de bitti, Şubat ayındayız ve hala ödenmedi. Oysa ne demişlerdi? 'Biz bu temel üretim desteklerini üretim anında, üretim sezonunda ödeyeceğiz'" ifadelerini kullandı.

2025 yılına ilişkin desteklerin de hala ödenmediğini dile getiren Karaca, "2025'in temel üretim desteklerini hububatın ekildiği, dikildiği 2025 yılında, pamuğun ekildiği, dikildiği 2025 yılında ama hala ödenmedi. İkinci hububat ekim dönemi geldi" dedi. Karaca, "Buradan Tarım Bakanına sesleniyoruz. Hububat başta olmak üzere temel üretim desteği adı altındaki tüm destekleri üretim sezonunda ödemeyi vadettiğiniz ama hala ödemediğiniz 2025 üretim destek ödemelerini derhal yapın" dedi.

Desteklerin gecikmesi nedeniyle çiftçinin artan maliyetler karşısında daha da zorlandığını ifade eden Karaca, "Vadettiğiniz şeyi ödemediğiniz için her gün mazota, benzine, ilaca, gübreye yani çiftçinin üretimde kullandığı tohum gibi tüm temel girdi, üretim girdi mallarına sürekli zam gelirken onların hakkı olan, onlara vaat ettiğiniz, yasaya rağmen gereğini yerine getirmeyip kuş kadar kalmış temel üretim desteklerini ödemediğiniz için o zaman ne yapmanız lazım? Ocak ayında açıkladığınız enflasyon oranını da 2025 yılındaki temel üretim desteklerini fiyatlandırın, enflasyon oranını da artırın, ödeyin. 2026'nın temel destek primlerini de vadettiğiniz gibi üretim sezonunda ödeyin" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin içinde bulunduğu durumun ağır olduğunu vurgulayan Karaca, "Çiftçimiz perişan, çiftçimiz üretemiyor, çiftçimiz üretmekten vazgeçiyor" dedi. Ekonominin düzeltilmesi ve vatandaşların temel gıdaya daha uygun fiyatlarla erişebilmesi için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Karaca, "Ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız, vatandaşların temel gıdaya erişimini daha uygun, daha ucuz bir şekilde erişimini sağlamak istiyorsanız çiftçilerimizi destekleyin. Verdiğiniz sözleri tutun" çağrısında bulundu.

Tarım Kanunu'na da işaret eden Karaca, "Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden az olmayacak olan destekler sebebiyle vermediğiniz, yasaya rağmen vermediğiniz destekler sebebiyle çiftçinin alacağını da ayrıca çiftçiye ödeyin. Bu ülke üretirse kalkınacak. Bu ülke üretirse güçlenecek" dedi.