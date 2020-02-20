CHP'li Kasap: "Fakirlik değiştirilemez bir kader olarak gösterilmeye çalışılıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Kasap: 'Fakirlik değiştirilemez bir kader olarak gösterilmeye çalışılıyor' - Son Dakika

CHP'li Kasap: "Fakirlik değiştirilemez bir kader olarak gösterilmeye çalışılıyor"

7 saat önce

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, fakirliğin, değiştirilemez bir kader olarak gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

CHP'li Kasap:

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, fakirliğin, değiştirilemez bir kader olarak gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı "Aile" dergisindeki "Tasarruflu Pazar Alışverişi Nasıl Yapılır?" başlıklı yazıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fakirliğin değiştirilemez bir kader olarak gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Kasap, "Diyanet, pazara akşam saatlerinde gidilirse vatandaşın daha ucuz alışveriş yapabileceğini ayrıntılı olarak anlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Uygun fiyata meyve-sebze almak istiyorsanız, pazara akşam saatlerinde gidin.' diyerek, yurttaşlarımıza çürük meyve ve sebzeyi mi reva görmektedir?" diye sordu.

Akşam ve sabah pazara gittiğini söyleyen Kasap, "Çok ilginçtir, sabahki fiyat neyse akşamki fiyat da o. Pazar ateş pahası. Diyanet İşleri Başkanlığından, tavsiyelerini yoksula değil har vurup harman savuranlara sunmasını beklerdik. Diyanet İşleri Başkanlığını sabah ve akşam pazara gitmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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