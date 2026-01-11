Özcan'dan Dindarlık ve Siyaset Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özcan'dan Dindarlık ve Siyaset Vurgusu

11.01.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, "23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, "23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır" dedi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Hem herkese hitap edeceğiz. Hem kendi kimliğimize hitap edeceğiz. Yeniden bu toplumda 'Dindar olan insan iyidir' yargısını güçlendirmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim dinimizi doğru temsil etmemizin yolu, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine Müslüman insanlardan geldiğini, yine dindar insanlardan geldiğini muhakkak ve kesin şekilde yerleştirmekten geçtiğini düşünüyorum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin haberi sosyal medya hesabından alıntıları ve şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz de dindarlık da bir avuç siyasi ve fani endişelerin gölgesinden kurtulacak"

"23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır. ya da erkek-kadın, genç-yaşlı demeden, bir 'sahur vakti' ev baskını yapıp haklarında elle tutulur suçlama olmayan insanları çoluğundan çocuğundan ayırıyorsanız, sizin adalet anlayışınızın dayandığı kaynak sorgulanır. Benzer biçimde sırf size siyasette rakip oldu diye muhaliflerinizi zindanlarda tutsak ederseniz, sizin vicdan ve ahlak anlayışınızın özü sorgulanır. Temennim o ki, bir gün yüce dinimiz de dindarlık da bir avuç siyasi ve fani endişelerin gölgesinden kurtulacak."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Siyaset, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özcan'dan Dindarlık ve Siyaset Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:24:56. #7.11#
SON DAKİKA: Özcan'dan Dindarlık ve Siyaset Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.