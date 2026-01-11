Özcan'dan Dindarlık ve Siyaset Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, "23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır" dedi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Hem herkese hitap edeceğiz. Hem kendi kimliğimize hitap edeceğiz. Yeniden bu toplumda 'Dindar olan insan iyidir' yargısını güçlendirmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim dinimizi doğru temsil etmemizin yolu, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine Müslüman insanlardan geldiğini, yine dindar insanlardan geldiğini muhakkak ve kesin şekilde yerleştirmekten geçtiğini düşünüyorum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin haberi sosyal medya hesabından alıntıları ve şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz de dindarlık da bir avuç siyasi ve fani endişelerin gölgesinden kurtulacak"

"23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır. ya da erkek-kadın, genç-yaşlı demeden, bir 'sahur vakti' ev baskını yapıp haklarında elle tutulur suçlama olmayan insanları çoluğundan çocuğundan ayırıyorsanız, sizin adalet anlayışınızın dayandığı kaynak sorgulanır. Benzer biçimde sırf size siyasette rakip oldu diye muhaliflerinizi zindanlarda tutsak ederseniz, sizin vicdan ve ahlak anlayışınızın özü sorgulanır. Temennim o ki, bir gün yüce dinimiz de dindarlık da bir avuç siyasi ve fani endişelerin gölgesinden kurtulacak."