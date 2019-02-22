Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztunç: Seçildiğimde İlk İşim Aksu Çayı'ın Temizlemek

CHP'li Öztunç: Seçildiğimde İlk İşim Aksu Çayı'ın Temizlemek

35 dakika önce

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Aksu Çayı'nın kirli olduğunu belirterek, seçilirse ilk işinin burayı temizlemek olduğunu söyledi.

CHP'li Öztunç: Seçildiğimde İlk İşim Aksu Çayı'ın Temizlemek, System.String[]
CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Aksu Çayı'nın kirli olduğunu belirterek, seçilirse ilk işinin burayı temizlemek olduğunu söyledi.

Bölgedeki fabrika atıkları nedeniyle siyah renkte aktığı öne sürülen Aksu Çayı'ndaki kirliliğin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ali Öztunç, "Herkes biliyor ki Aksu Çayı temiz değil, kirli. Belediye başkanı seçilirsem ilk işlerimden biri Aksu Çayı'nı temizlemek olacak" dedi. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:49 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ali Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi, Aksu, Politika
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