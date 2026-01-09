CHP'li Öztürk'ten Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Öztürk'ten Enflasyon Eleştirisi

09.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Öztürk, TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini karşılaştırarak hükümeti eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 2026 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamlarının ardından TÜİK, ENAG ve İTO'nun enflasyon verilerini karşılaştırarak, "TÜİK diyor ki enflasyon yüzde 31. Bağımsız bilim insanlarından oluşan ENAG ise yüzde 56'yı işaret ediyor. Şimdi soruyorum; pazarda, markette, kirada hangisini yaşıyoruz? Vatandaş ENAG enflasyonunu yaşıyor ama saray ona TÜİK zammını reva görüyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, çalışanın ve emeklinin 2026 yılına "büyük bir hak kaybıyla girdiğini" ifade ederek, 2026 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamlarının ardından TÜİK, ENAG ve İTO'nun enflasyon verilerini karşılaştırdı.

"Siz kuru baskılayarak ithalatı ucuzlatıp üreticiyi bitirdiniz, artan maliyetlerle de milleti ezdiniz"

Öztürk, ekonomi yönetiminin döviz kurunu yapay olarak düşük tuttuğunu, bu durumun kağıt üzerinde refah artışı gibi görünse de gerçekte vatandaşı "devasa bir hayat pahalılığına" mahkum ettiğini söyledi. Öztürk, "Eğer dolar kuru enflasyon artışına göre serbest kalsaydı, bugün bir dolar TÜİK'e göre 58,55  ENAG'a göre ise 121 lira olacaktı. Sizin 'dolar bazında büyüdük' yalanınızın arkasında, halkın döviz bazında eriyen alım gücü var" dedi.

"Bu sadece bir istatistik farkı değil, bu bir kul hakkıdır"

Öztürk, TÜİK ve ENAG'ın enflasyon rakamları arasındaki makasın artık "uçuruma" dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"TÜİK diyor ki enflasyon yüzde 31. İstanbul Ticaret Odası, yani bizzat tüccarın, esnafın verisi enflasyon yüzde 38 diyor. Bağımsız bilim insanlarından oluşan ENAG ise yüzde 56'yı işaret ediyor. Şimdi soruyorum; pazarda, markette, kirada hangisini yaşıyoruz? Vatandaş ENAG enflasyonunu yaşıyor ama saray ona TÜİK zammını reva görüyor. Mevcut dolar kuru, ihracatçıyı ve üreticiyi ayakta tutmak bir yana, faaliyetlerini sürdürmesini dahi giderek zorlaştırıyor. Girdi maliyetlerinin büyük bölümü dövize endeksliyken, kurun enflasyon ve maliyet artışlarının gerisinde tutulması; fiyat tutturamayan, rekabet gücünü kaybeden işletmeleri üretimden uzaklaştırıyor, ülkeden gitmeye itiyor.

Kar marjları eriyen, finansmana erişimi zorlaşan firmalar için bu tablo artık yalnızca bir ekonomik sıkışma değil, ülke içinde kalıp kalmama meselesine dönüşüyor. Üretici ve ihracatçı, emeğinin karşılığını alamadığı bu düzende yatırımını, siparişini ve geleceğini başka ülkelerde aramaya zorlanıyor. Rakamsal büyüme değil, midedeki ekmeğin büyümesi önemlidir. Biz bu hesaplamaları TÜİK'in sepetindeki pinpon topuna göre değil, Bursa pazarındaki fileye göre yaptık. Rakamlar yalan söylemiyor; iktidar kendi kurumuna pembe tablolar çizdirirken, vatandaşın ekmeğini küçültüyor. Bu sadece bir istatistik farkı değil, bu bir kul hakkıdır. İTO ve ENAG verileri ortadayken halkı TÜİK'e mahkum etmek, emeği gasp etmektir."

Kaynak: ANKA

Hasan Öztürk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztürk'ten Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:10:49. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Öztürk'ten Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.