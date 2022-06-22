CHP'li Salıcı ile Bir Araya Gelen Ahmet Türk: "Chp İktidara Doğru Yürüyor. Bu, Sanıldığı Kadar Kolay Olmayacak. Yeni Bir Dönemin Kapısı Açılıyor" - Son Dakika
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CHP'li Salıcı ile Bir Araya Gelen Ahmet Türk: "Chp İktidara Doğru Yürüyor. Bu, Sanıldığı Kadar Kolay Olmayacak. Yeni Bir Dönemin Kapısı Açılıyor"

22.06.2022 19:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi. Türk, ziyaret sırasında gazetecilere; “İktidar eskiden ikna ediciydi, ama bu ortadan kalktı. Değişimin toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermesi lazım. CHP iktidara doğru yürüyor. Bu sanıldığı kadar kolay olmayacak. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor” açıklamasını yaptı.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi. Türk, ziyaret sırasında gazetecilere; "İktidar eskiden ikna ediciydi, ama bu ortadan kalktı. Değişimin toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermesi lazım. CHP iktidara doğru yürüyor. Bu sanıldığı kadar kolay olmayacak. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Türk ile dünkü akşam yemeklerinin ardından bugün tarihi konağında yeniden bir araya geldi. Salıcı ve Türk, bir süre sohbetin ardından, tarihi konağı gezdi. Türk, görüşme sırasında gazetecilere şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumda değişim dönüşüm var. İktidar eskiden ikna ediciydi, ama bu ortadan kalktı. Değişimin toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermesi lazım. CHP iktidara doğru yürüyor. Bu sanıldığı kadar kolay olmayacak. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor. Önemli olan yalnız seçimi kazanmak değil seçim sonrası da ne olacağını düşünüyoruz. Önemli adımlar atılacaktır.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ MESELESİ KÜRT MESELESİ"

Türkiye'nin en önemli meselesi Kürt meselesi. Bu konunun diyalogla konuşmayla çözülmesi gerekiyor. Sürecin buna müsait olduğunu düşünüyorum. Geçmişte büyük acılar yaşandı, yanlışlıklar yaşandı. Bugün silahlı mücadelenin sorunları çözmeyeceği artık anlaşılmıştır. Bu konuda da ciddi adımların atılması lazım. Kucaklayıcı bir politikanın izlenmesi lazım. Kucaklayıcı bir politika izlenirse Türkiye kısa zamanda refaha ve demokrasiye ulaşacaktır diye düşünüyorum."

Türk, şu anki siyaset ortamına ilişkin "Bir dönemin sonu olarak değerlendiriyorum. Bir dönemin kapandığı yeni bir dönemin açıldığı zamanlardan geçiyoruz diye düşünüyorum. Herkes elini taşın altına koyarsa toplumsal barışı sağlayabiliriz" diye değerlendirmede bulundu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Salıcı ile Bir Araya Gelen Ahmet Türk: 'Chp İktidara Doğru Yürüyor. Bu, Sanıldığı Kadar Kolay Olmayacak. Yeni Bir Dönemin Kapısı Açılıyor' - Son Dakika

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