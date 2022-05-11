CHP'li Taşcıer'den RTÜK Başkanı Şahin'e: "Vicdanınız Size Kalsın, Bağımsız Mahkemeler Yetkiyi Kanunla mı Emirle mi Kullandığınızı Ortaya Koyar" - Son Dakika
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CHP'li Taşcıer'den RTÜK Başkanı Şahin'e: "Vicdanınız Size Kalsın, Bağımsız Mahkemeler Yetkiyi Kanunla mı Emirle mi Kullandığınızı Ortaya Koyar"

11.05.2022 18:13
CHP'li Taşcıer'den RTÜK Başkanı Şahin'e: "Vicdanınız Size Kalsın, Bağımsız Mahkemeler Yetkiyi Kanunla mı Emirle mi Kullandığınızı Ortaya Koyar"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; RTÜK’ün KRT, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV’ye verdiği para cezasını, “İktidarın Televizyon Komiseri Ebubekir Şahin, suç işliyorsun ve bu devranın dönmek üzere olduğunu unutuyorsun” açıklaması ile eleştirdi. Taşcıer, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “Görevimizi kanunlardan aldığımız yetkiyle vicdan rahatlığıyla yapmaya devam edeceğiz” yanıtına ise “Vicdanınız size kalsın, bağımsız mahkemeler yetkiyi kanunla mı emirle mi kullandığınızı ortaya koyar” karşılığını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; RTÜK'ün KRT, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye verdiği para cezasını, "İktidarın Televizyon Komiseri Ebubekir Şahin, suç işliyorsun ve bu devranın dönmek üzere olduğunu unutuyorsun" açıklaması ile eleştirdi. Taşcıer, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "Görevimizi kanunlardan aldığımız yetkiyle vicdan rahatlığıyla yapmaya devam edeceğiz" yanıtına ise "Vicdanınız size kalsın, bağımsız mahkemeler yetkiyi kanunla mı emirle mi kullandığınızı ortaya koyar" karşılığını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, RTÜK'ün Gezi Davası sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamalarını haberleştiren KRT, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye verilen para cezasına tepki gösterdi.

Taşcıer, sosyal medya hesabından üst kurulun verdiğini cezaya ilişkin bir haberi, şu açıklama ile birlikte paylaştı:

"Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel'in basın açıklamasını canlı yayınlamayı ceza gerekçesi yapan RTÜK'ün kararı nasıl bir dikta rejiminin hüküm sürdüğünün açık örneği. İktidarın Televizyon Komiseri Ebubekir Şahin, suç işliyorsun ve bu devranın dönmek üzere olduğunu unutuyorsun."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise sosyal medya hesabından Taşcıer'in paylaşımını alıntılayarak; "Sayın vekil, hiçbir tehdide boyun eğmeden, haksız ve kabul edilmez suçlamalarınızı reddederek görevimizi kanunlardan aldığımız yetkiyle vicdan rahatlığıyla yapmaya devam edeceğiz" paylaşımını yaptı.

Taşcıer ise Şahin'e şu yanıtı verdi:

"Görevi kanuna uygun yapıyorsanız yargılanmaktan korkmayın. Ancak iktidarın Televizyon Komiseri olarak 'yetkiyi' bir kişiden alarak görevi kötüye kullanıyor ve suç işliyorsunuz. Vicdanınız size kalsın, bağımsız mahkemeler yetkiyi kanunla mı emirle mi kullandığınızı ortaya koyar."

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ebubekir Şahin, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Taşcıer'den RTÜK Başkanı Şahin'e: 'Vicdanınız Size Kalsın, Bağımsız Mahkemeler Yetkiyi Kanunla mı Emirle mi Kullandığınızı Ortaya Koyar' - Son Dakika


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